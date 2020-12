Secondo alcune indiscrezioni il programma di Rai 2 Detto Fatto, tornerà in onda da gennaio 2021 ma senza la conduttrice Bianca Guaccero. La bella 39enne potrebbe essere l’unica a pagare lo scotto delle polemiche nate per la messa in onda del tutorial per insegnare alle donne come essere sexy al supermercato.

Continuano le polemiche che hanno travolto il programma Rai, Detto Fatto. Il tutorial dedicato alle donne per imparare ad essere sexy al supermercato non è piaciuto a proprio a nessuno e in poche ore ha creato un polverone mediatico mai visto prima. Non sono bastate le scuse pubbliche della conduttrice Bianca Guaccero per placare il malcontento di tanti telespettatori che si sono sentiti offesi dai contenti della trasmissione. La Rai è intervenuta immediatamente dissociandosi dai contenuti sessisti dello sketch e ha sospeso il programma. Ed ora sembrerebbe, secondo alcune indiscrezioni, che a farne le spese sarà proprio la conduttrice. Secondo il sito Giornalettismo, il programma tornerà a gennaio 20121 ma con un cambiamento radicale dei contenuti e soprattutto senza la padrona di casa. Secondo il web Detto Fatto tornerà nel nuovo anno continuando a fare compagnia ai telespettatori di Rai Due, ma cambiando il consueto tono ironico e concentrandosi maggiormente sui temi più seri di attualità e informazione. Ma il grande cambiamento potrebbe essere ben più drastico, secondo quanto riportato dal magazine online, il volto della trasmissione non sarà più Bianca Guaccero.

LEGGI ANCHE > GF VIP CRISTIANO MALGIOGLIO DICHIARA: “LASCIO IL POSTO AD UNO PIÙ GIOVANE”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La conduttrice 39, dovrebbe quindi obbligatoriamente lasciare il timone, diventando così l’unica a dover pagare il prezzo della superficialità commessa da tutti i creatori della trasmissione. Per ora però nessuna fonte ufficiale Rai ha confermato la notizia dell’esonero di Bianca Guaccero. Ma secondo indiscrezioni sarebbero già partita la ricerca di un nuovo personaggio per sostituire il volto della trasmissione. Tra i papabili nomi circolati in queste ore non ci sarebbero quelli di conduttrici che hanno già condotto in passato Detto Fatto, ma la produzione sarebbe orientata su un volto nuovo. Infatti, pare proprio che la Rai voglia regalare ai telespettatori e alla trasmissione una ventata di aria nuova, con un’esordiente che possa cancellare tutte le polemiche.

LEGGI ANCHE >ELENA MORALI, IL VIDEO CHE STUZZICA I FOLLOWER DI IG: “COSÌ PERÒ CI ILLUDI SOLTANTO”