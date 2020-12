Mara Venier lascia Domenica In: “Una signorina scalpitante vuole prendere la sua conduzione”

Mara Venier potrebbe lasciare la conduzione di Domenica In: a lanciare la bomba è Dagospia, che parla di una giovane scalpitante al suo posto

Novità importanti in casa Rai si preannunciano per la prossima stagione televisiva. Con i palinsesti che stanno avendo degli stravolgimenti forti a causa dell’emergenza Coronavirus che costringe la tv pubblica a correre al passo con gli eventi per offrire ai telespettatori programmi interessanti ma che siano capaci anche di fare informazione in tempo reale. Tanti i fiori all’occhiello dell’azienda di Viale Mazzini che in questi mesi hanno regalato emozioni. Parliamo di sicuro di “Tale e quale show” di Carlo Conti, ma anche di “Ballando con le stelle” condotto splendidamente da Milly Carlucci. Una delle trasmissioni storiche che resiste da anni è sicuramente “Domenica In” che riesce con la sua conduttrice ad avere degli ascolti record nonostante l’agguerrita concorrenza. Il giornale Dagospia ha lanciato una notizia bomba proprio sulla conduttrice, con particolari che hanno lasciato tutti i telespettatori senza parole.

Mara Venier è un volto storico di Domenica In, una delle conduttrici che hanno lasciato tantissimi ricordi negli spettatori nel corso degli anni. Di sicuro parliamo di una delle professioniste più amate dal pubblico, che ne ama i modi di fare e la sua allegria contagiosa che riesce a mettere buon umore nel pubblico che la segue. Insomma, la vera padrona di casa che però non ha avuto sempre momenti facili alla guida di uno dei programmi storici delle televisione pubblica che va avanti dal 1976. L’indiscrezione che ha lanciato il giornale Dagospia nelle scorse ore è di quelle clamorose. Pur senza voler entrare al momento nei dettagli con nomi e cognomi, nella rubrica “A lume di candela” si parla di una “signorina scalpitante” che vorrebbe prendere il posto della conduttrice veneziana. Che non ha fatto mistero della possibilità di lasciare nella prossima stagione. Quindi secondo Dagospia ci sarebbe già una giovane pretendente al trono di zia Mara, che si sarebbe fatta avanti con decisione. Forse non sapendo che su tratta di una successione complicata perché ad oggi i numeri della trasmissione sono difficilmente da replicare. Scopriremo nei prossimi aggiornamenti quello che accadrà.