Il GF Vip potrebbe tornare prima del previsto. Il conduttore Alfonso Signorini ha assicurato che a gennaio la seconda puntata del venerdì riprenderà senza intoppi ma secondo alcune indiscrezioni i Vipponi potrebbero tornare in una seconda diretta settimanale molto prima del nuovo anno.

Oggi è il primo venerdì senza il consueto appuntamento con la puntata serale del Gf Vip. Una triste serata per tutti gli appassionati del reality che al suo posto questa sera su Canale 5, troveranno invece la fitction “Il Silenzio dell’Acqua” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Alfonso Signorini ha però rassicurato i telespettatori garantendo che il doppio appuntamento settimanale con il GF Vip 5 tornerà a gennaio 2021. Eppure, secondo Biccy.it il reality potrebbe tornare in onda due volte a settimana molto prima del previsto. Secondo alcune indiscrezioni Mediaset starebbe considerando l’idea di riprendere i due consueti appuntamenti con solo una piccola modifica: la puntata del venerdì verrà spostata a sabato. L’informazione che circola sul web da qualche ora potrebbe essere veritiera considerando che il fortunato programma Tu Si Que Vales, in onda appunto ogni sabato, si concluderà la prossima settimana. Già dal 7 dicembre, dunque, il conduttore Alfonso Signorini potrebbe tornare in onda due volte a settimana cedendo alle numerose richieste dei telespettatori delusi dal taglio di una puntata.

Intanto continua il toto nomi dei prossimi concorrenti che entreranno presto dalla porta rossa. Ieri il direttore del settimanale NuovoTv, Riccardo Signoretti ha dato per certo l’entrata nella casa più spiata d’Italia di Filippo Nardi. Per Nardi sarebbe la seconda partecipazione al reality dopo l’edizione del 2001. Celebre la sua sfuriata per ricevere le sigarette, che all’epoca lo rese protagonista di moltissime polemiche. Secondo indiscrezioni sarebbero attesi quasi sicuramente anche Cristiano Malgioglio e Andrea Iannone. Il cantante avrebbe già preparato le valigie e sarebbe prontissimo ad entrare, secondo alcune voci anche la settimana prossima. Più complicata la situazione di Andrea Iannone, che in queste settimane sta vivendo un delicato momento professionale e personale a seguito della condanna e CONSEGUENTE squalifica per doping. Lo sportivo è super atteso e sono in moltissimi i fan del reality che sperano entri presto nella casa, ma per ora anche a detta di Alfonso Signorini, la sua partecipazione non è sicura.

