Tante le emozioni ed i colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip che nella seconda edizione targata Alfonso Signorini sta continuando ad appassionare il pubblico come non mai. Nei due appuntamenti settimanali non stanno mancando le sorprese, con gli spettatori che non si perdono nemmeno una puntata per rimanere aggiornati su quello che accade all’interno della casa. Con le vicende esterne che inevitabilmente condizionano i ‘vipponi’. Tra i tanti protagonisti di questa edizione c’è anche Maria Teresa Ruta, che rimane una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico. Tante le nomination superate senza eliminazione grazie al televoto, a testimoniare l’affetto di tantissimi suoi fan. Che la vogliono all’interno della casa il più possibile. Secondo i sondaggi, l’ex moglie di Amedeo Goria sarebbe la seconda preferita, subito alle spalle di Tommaso Zorzi. Ma non tutti conoscono il passato ed i successi in carriera di Maria Teresa Ruta. Una conduttrice di successo, che ha cominciato la sua carriera in Rai e nel mondo dello sport. I più giovani si saranno più volte chiesto chi fosse questa ‘vip’ all’interno della casa, trovando risposte probabilmente da genitori o nonni che amano lo sport ed i personaggi della televisione in generale.

GF Vip che continua a raccontare storie, dunque. Anche per via dei fatti di cronaca e di attualità che stanno accadendo per il mondo. Il personaggio di Maria Teresa Ruta è legato a quello dello sport italiano. In particolar modo a quello del calcio. Si ricorda la sua partecipazione ad un programma storico sulla Rai. Parliamo della “Domenica Sportiva“, uno storico ‘show’ sullo sport con approfondimenti particolari a quello maggiormente diffuso nel nostro paese. Insieme all’indimenticato Sandro Ciotti, ma anche ad altri protagonisti, ha raccontato le gesta di tantissimi campioni. Tra questi anche quelle di Diego Armando Maradona, il campione argentino scomparso due giorni fa per un arresto cardiaco. La sua pagina Instagram ha ricordato un aneddoto importante, quello di essere stata la prima donna in Italia ad intervistare il campione argentino quando indossava la maglia del Napoli. Un aneddoto che i gestori della sua pagina hanno voluto raccontare mentre lei si trova nella casa del Grande Fratello ed è ovviamente all’oscuro di quanto sta accadendo nel mondo. Alla visione del post tanti follower si sono interrogati sul fatto che i concorrenti non hanno notizie di quanto accade intorno a loro. Certo, si tratta di una regola del gioco, ma per i follower di fronte a tragedia come queste si potrebbe e dovrebbe prevedere delle eccezioni. Tanti infatti hanno chiesto alla produzione del programma e ad Alfonso Signorini di mettere al corrente della scomparsa di Maradona la Ruta. Voi cosa ne pensate di questo desiderio dei follower?