Beatrice Valli festeggia l’ottavo compleanno del figlio Alessandro in compagnia di Marco Fantini e delle loro figlie Bianca e Azzurra. Per l’occasione la famiglia Valli Fantini ha organizzato una bellissima festa in casa con tanti addobbi, palloncini e ovviamente l’immancabile torta.

I compleanni al tempo del Covid 19 sono di certo diversi ma non meno belli. Soprattutto per i bambini. E quest’anno Beatrice Valli non ha voluto negare al figlio Alessandro una bellissima festa per celebrare il suo ottavo compleanno. C’è la torta, ci sono i palloncini, tanti addobbi e moltissimi regali, mancano solo gli amichetti ma come dichiara Beatrice è stata una festa diversa ma pur sempre “meravigliosa”. Un party solo con la famiglia, organizzato nel soggiorno di casa. Gli addobbi arancione e blu hanno stravolto la casa degli influncer e Beatrice specifica che non sono proprio i suoi colori preferiti ma per il figlio farebbe questo e altro.Nelle foto pubblicare sul profilo Instagram di Beatrice Valli appare la famiglia al completo, sorridente e serena. Alessandro, che ha compiuto otto anni, posa assieme alla mamma a Marco Fantini e alle loro due figlie Bianca e Azzurra.

Una famiglia allargata che dimostra come si possa tornare ad essere felici dopo la fine di una relazione. Il primo figlio di Beatrice è nato quando l’influencer aveva solo 17 anni, dalla storia d’amore con il calciatore Nicolas Bovi. Ora Beatrice e Marco, che si sono conosciuti grazie a “Uomini e Donne”, hanno dato vita ad una bellissima famiglia coronata dall’arrivo di due bimbe, Bianca nata nel 2017 e Azzurra nata solo pochi mesi fa. Secondo i ben informati la coppia starebbe anche pensando al matrimonio ma per ora purtroppo è stato rimandato. Per l’occasione gli influencer hanno deciso di indossare un look casual, una comoda tuta grigia per Marco Fantini e jeans e maglietta per Beatrice Valli.

In un altro post pubblicato sempre su Instagram, sotto la foto del figlio da piccolo, la Valli dedica dolci parole al suo bambino ricordando come il suo arrivo l’abbia resa una donna migliore e le abbia insegnato ad essere forte. In otto anni Alessandro le ha sconvolto la vita riempiendola d’amore e soddisfazioni. In ultimo Beatrice ringrazia per la fortuna di aver messo al mondo un bambino speciale come il suo. Un compleanno diverso ma pieno di gioia e soprattutto d’amore e noi ne approfittiamo per auguragli uno splendido giorno speciale.

