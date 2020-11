Asia Argento, grave lutto per lei: “Finalmente adesso potrai volare libera”

Asia Argento ha scritto un post su Instagram dove comunica la scomparsa di una persona importante della sua vita. Tutti i dettagli

La figlia del regista Dario ed ex compagna di Morgan è stata colpita da un grave lutto familiare. E’ scomparsa infatti poche ore fa la mamma Daria Nicolordi. La protagonista di “Profondo Rosso” è venuta a mancare all’età di 70 anni. Sia il marito Dario che la figlia hanno dato la notizia su Instagram. “Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria 🙏💔”.

Asia Argento non sta attraversando un periodo felice della sua vita. Prima le querelle con l’ex compagno Morgan, poi la ricerca di una stabilità mentale condizionata da un grave infortunio fisico dal quale si è ripresa da poco. Poi questo grave lutto che le ha provocato un profondo dolore. La madre dell’artista è scomparsa all’età di 70 anni, e come si legge dal messaggio che ha pubblicato poco fa sulla sua pagina ufficiale, si tratta di una scomparsa che inevitabilmente ha lasciato un grandissimo vuoto nella sua vita. Una fine delle sofferenze per la donna che adesso come ha scritto sua figlia potrà “riposare in pace senza soffrire”. Adesso per lei è il momento del dolore e del silenzio dopo un messaggio che ha voluto condividere con i follower. Tra i tanti personaggi dello spettacolo si legge quello di Justine Mattera che ha voluto dare un sostegno all’amica.