Ricky Martin, un altro figlio in arrivo? “Un paio di embrioni mi aspettano”

Ricky Martin svela i suoi desideri a proposito della propria famiglia: un figlio in arrivo? Ecco che cosa ha detto nell’intervista con Entertainment Tonight.

Ricky Martin vuole almeno un altro figlio per poter diventare papà per la quinta volta, e il compagno Jwan Wosef sembra essere d’accordo. Ecco che cosa ha rivelato durante l’intervista a Entertainment Tonight

La famiglia numerosa di Ricky e Jwan

Ricky Martin ha sposato la sua dolce metà Jwan Wosep solo da poco: il matrimonio tra i due infatti è avvenuto nel 2017, ma la coppia fa già parte di una famiglia più che numerosa. Ai due figli che avevano reso Ricky Martin un padre single (i gemelli Valentino e Matteo avuti grazie ad una gravidanza surrogata nel 2008), si sono aggiunti i due bambini che Ricky e Jwan hanno avuto come coppia: Lucia, di 2 anni, e Renn, il piccolino di casa nato nel 2009. Anche loro nati grazie ad una madre surrogata, i due piccoli hanno preso il doppio cognome, sia quello del famoso cantante che quello dell’artista svedese di origini siriane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricky Martin (@ricky_martin)

Un quinto figlio in arrivo?

Una famiglia numerosa come Ricky Martin l’aveva sempre sognata: non ha mai nascosto infatti il suo sogno di essere un padre di tanti bambini. Ma pare che quattro figli ancora non gli bastino, come ha recentemente dichiarato durante l’intervista a Entertainment Tonight. Il cantante di “Livin’ la Vida Loca” sembra quindi nuovamente pronto ad ampliare la famiglia!

“Alcune persone potrebbero pensare che io sia pazzo ma amo una grande famiglia e ho qualche embrione che mi sta aspettando“, ha detto, suggerendo divertito di non farlo sapere però al marito. Jwan infatti, come svelato dal marito, sta impazzendo a trascorrere il lock down con due figli piccoli di 1 e 2 anni che spesso piangono e chiedono attenzioni, insieme a due ragazzini di 12 anni preadolescenti che litigano per i propri spazi personali.

Martin con tanto affetto rivela però di essere molto orgoglioso della sua famiglia e del bell’equilibrio e armonia che si sono creati tra tutti i componenti: “Sono molto fortunato ad avere la famiglia che ho“. Altri bambini in arrivo quindi per la coppia felice? Sembra proprio di sì, è solo questione di tempo.

