Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, critica fortemente il percorso di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, era un suo ex corteggiatore, vediamo cosa ha detto al gieffino

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti favoriti dai telespettatori del Grande Fratello Vip, ma non tutti si ricorderanno di lui per aver partecipato, come corteggiatore, a Uomini e Donne, programma di Maria De Fillippi, l’ex velino si era preso una cotta per Teresa Langella ma tra i due non era finita nel migliore dei modi.

Quando Pretelli è sceso dalle scale di Uomini e Donne, Teresa aveva ormai iniziato il suo percorso ormai da diversi mesi, proprio per questo motivo tra i due non si è accesa la scintilla, Teresa era troppo impegnata con gli altri suoi corteggiatori con cui aveva già un percorso avviato, infatti alla fine ha scelto Andrea Del Corso, suo attuale compagno.

Pierpaolo capendo la situazione ha comunicato alla Langella di voler abbandonare il programma non vedendo un futuro per se stesso, visto che Teresa era molto impegnata con gli altri corteggiatori e non aveva tempo di pensare a costruire un nuovo percorso, ma cosa avrà detto Teresa a proposito del percorso che Pretelli sta facendo all’interno del Gf Vip?

Leggi anche->Chiara Ferragni ai follower: “Quando rivedo questa foto non riesco a trattenere le lacrime”

Teresa Langella critica Pierpaolo “troppo remissivo”

Ora Teresa Langella vuole dire la sua opinione sul suo vecchio corteggiatore, infatti ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, in cui parla principalmente del suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip e dichiara che si ricorda molto bene di Pierpaolo, soprattutto per il carattere molto dolce e aggiunge “fin troppo dolce” come per dire che può spingersi troppo fino a diventare quasi morboso, per molti telespettatori è uno degli aspetti che Pretelli sta facendo uscire per colpa della sua “amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci, infatti l’ex velino sembra concentrato solo sul conquistare la showgirl dimenticandosi di viversi l’esperienza all’interno della casa.

Teresa infatti ha un pensiero molto chiaro su Pretelli “purtroppo Pierpaolo, secondo me, all’interno del reality non sta dimostrando di avere tanto carattere e a tratti è troppo remissivo“.Anche Teresanna sembra non apprezzare il comportamento di Pierpaolo, molto probabilmente anche avrebbe voluto vederlo più determinato a viversi il gioco invece di pensare di stare con Elisabetta.

Per molti l’arriva di Selvaggia Roma è una salvezza per Pretelli, soprattutto in questi giorni l’ex velino ha deciso di allontanarsi dalla showgirl per dedicarsi a se stesso, vedremo cosa succederà stasera e se Alfonso farà leggere queste dichiarazioni a Pierpaolo.

Leggi anche->Gf Vip: Dayane Mello, confessione shock “l’ho trovata a letto con il mio ex”