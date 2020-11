L’anniversario della lunga storia d’amore tra la regina Elisabetta e Filippo si celebra sui social mentre loro si trovano in isolamento. E spunta anche la fotografia della romantica luna di miele del 1947.

Una storia d’amore durata 73 anni e più, quella tra la regina Elisabetta e Filippo, che hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio in isolamento nel castello di Windsor. 94 anni lei e 99 lui, la loro è una tra le più lunghe e stabili love story della monarchia inglese. Ma per la prima volta l’anniversario viene festeggiato in modo diverso, ecco perché.

L’anniversario in isolamento

A causa delle misure anti-Covid e della loro età avanzata Elisabetta e Filippo stanno trascorrendo l’isolamento nel loro castello di Windsor. Una lieta notizia in vista dell’anniversario, dato che i due erano ormai soliti vivere separati in residenze diverse per gran parte tempo.

Dopo il suo ritiro avvenuto nel 2017, infatti, Filippo passava quasi tutto l’anno nell’abitazione a Sandringham, mentre Elisabetta invece restava a Buckingham Palace. Per i due quindi, che erano abituati a riunirsi solo durante il corso delle vacanze, stare a contatto per un tempo così lungo ultimamente è una novità: è stato il Coronavirus ad averli uniti. Prima l’isolamento al castello di Windsor, poi il trasferimento estivo, sempre insieme, alla tenuta di Balmoral. Ed ora di nuovo, il ritorno a Windsor. La coppia sta trascorrendo il lockdown in completo isolamento, senza visite di figli né nipoti, che però esprimono la loro vicinanza e affetto con bigliettini pieni di tenerezza. Sembra che Elisabetta e Filippo continueranno l’isolamento Windsor minimo fino al 2 dicembre.

La fotografia su Instagram

A celebrare il traguardo dei 73 anni di matrimonio, una foto postata su Instagram sul canale ufficiale della Royal Family. “Questa nuova immagine è stata pubblicata per celebrare il 73esimo anniversario di matrimonio della Regina e del Duca di Edimburgo. Nella fotografia sono presenti Sua Maestà e Sua Altezza Reale con un biglietto per l’anniversario realizzato dal Principe George, dalla Principessa Charlotte e dal Principe Louis, insieme ad altri biglietti e lettere ricevute”, recita la didascalia del post.

Nelle storie Instagram del profilo invece vengono condivise alcune simpatiche curiosità sul matrimonio della coppia, a partire dalla torta (che era alta 2,70 metri), fino al numero di persone invitate alla cerimonia (circa 2000) e al numero dei componenti del coro che ha cantato in chiesa (ben 91 persone). Spiate tra le stories per scoprirle tutte!

La fotografia della romantica luna di miele

Si scambiano sguardi innamorati i due novelli sposi nella fotografia postata su Instagram che li ritrae in coppia. Si tratta di uno scatto del 1947 che ha come soggetto Elisabetta e Filippo, fotografati insieme durante la loro luna di miele a Broadlands, nell’Hampshire. Le loro nozze si erano celebrate lo stesso anno a Westminster, erano state trasmesse dal canale nazionale Bbc e seguite da ben 200 milioni di persone, un numero strabiliante, soprattutto a quell’epoca.

Il post Instagram ha già raccolto parecchi like e commenti dei seguaci, contenti di poter ripercorrere le tappe della loro storia d’amore insieme alla coppia regale. Fioccano anche i messaggi di auguri alla coppia “fonte d’ispirazione“, come è stata da alcuni definita.

