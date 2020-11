Uno sguardo alla tenute del Sistema Sanitario Nazionale e un altro all’Economia: è il doppio binario su cui ha deciso di muoversi il Governo Conte nella prospettiva di uscire al più presto dalla duplice emergenza. Ma il bollettino di oggi non preclude ad una svolta, non a breve, almeno.

Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 1.408.868. In calo anche l’incremento delle vittime, 562 in un giorno mentre ieri erano state 692, per un totale di 49.823.

Il problema dei consumi, il Governo tenta un’altra carta

Intanto, per rilanciare i consumi in vista del Natale, il Governo starebbe lavorando a un un rimborso del 10% – fino a una soglia massima di 150 per le spese nel mese di dicembre, Sarebbe una misura a sostegno dei consumi aggiuntiva a quelle già previste e comunque soggetta a condizioni molto rigide. Per arrivare a ottenere il rimborso da 150 euro aggiuntivo si dovranno spendere almeno 1.500 euro e pagare con moneta elettronica — cioè carte di credito o debito, bancomat, bonifici bancari e app installate sul proprio telefonino, come Apple Pay, Samsung Pay o Satispay. In particolare accedere al rimborso «di Natale» dovrebbero servire almeno dieci transazioni con le carte, con gli stessi limiti di spesa che si applicheranno a regime (tetto per singole spese a 150 euro, divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni). Quando il meccanismo sarà a regime, dunque presumibilmente dal gennaio 2021, le operazioni minime richieste saranno 50 da spalmare nel primo semestre e altre 50 per il secondo.

Secondo il rimborso potrebbe arrivare subito, entro la fine dell’anno. Il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Per usufruirne b isognerà essere maggiorenni, residenti in Italia, e dichiarare che le carte registrate vengono utilizzate solo per acquisti al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Bisognerà iscriversi sulla app «Io» della pubblica amministrazione o su eventuali altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa, e fornire il proprio codice fiscale, gli estremi di «una o più» carte e l’Iban, perché i rimborsi arriveranno direttamente sul conto corrente. Secondo le prime indicazioni gli acquisti devono essere effettuati fisicamente nei negozi e negli esercizi commerciali, cioè dove si potrebbe in alternativa pagare in contanti. Lo shopping online è dunque escluso dall’incentivo.