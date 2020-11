Dayane Mello ha raccontato ai compagni il tradimento scioccante dell’ex fidanzato, è entrata in stanza e li ha trovati a letto insieme, ma la ragazza in questione era una delle sue amiche più care, ecco come sono andate le cose

Nella casa del Gf Vip, i concorrenti ogni giorno raccontano aneddoti interessanti della loro vita privata, forse dimenticandosi che a guardarli e ad ascoltali ci sono moltissime persone, infatti Dayane Mello ha deciso di confessare ai suoi amici un episodio surreale che ha vissuto sulla sua pelle, si tratta di un tradimento che l’ha segnata profondamente, da parte dell’ex fidanzato ma anche della sua migliore amica, scopriamo cosa è accaduto alla bella brasiliana.

La modella ha svelato ai compagni aver sorpreso a letto, il suo ex fidanzato con la sua migliore amica e sconvolta per questa visione, ha deciso di reagire in modo sconvolgente per i due malcapitati, che hanno visto volare giù dalla finestra alcune loro cose.

La gieffina ha confessato di aver perso del tutto la pazienza e ha buttato dal 21 esimo piano i loro effetti personali e come se non bastasse ha versato una bottiglia di Coca cola sui due traditori e per finire ha anche rotto qualche oggetto in casa, la Mello raccontando l’episodio si è definita, lei stessa, una squilibrata, ma questo era quello che si meritavano secondo la modella, infatti ha detto che lei e il suo ormai ex stavano insieme da ben 4 anni, e la sera prima che succedesse il misfatto, lui le aveva confessato di amarla e di non voler vivere senza di lei, per questo era scioccata da quanto aveva visto in camera da letto.

Dayane che lancia dal 21esimo piano le robe della sua migliore amica trovata a letto insieme al suo ex e poi gli fa la doccia con la coca cola ⚰️⚰️⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/Ya7PtWPTuR — • (@_heysestra) November 19, 2020

Dayane è scesa nel racconto sul tradimento dell’ex fidanzato con la sua migliore amica è scesa nei dettagli confessando “Erano a letto, prima di svegliarli, sapevo chi c’era con lui, ho preso passaporti, gioielli, tutto quello che vedevo e li ho buttati nella fontana di sotto.”

La modella aggiunge al suo racconto di aver rotto alcuni effetti personali dei due traditori, ma anche alcuni oggetti della casa molto costosi “ho preso il telefono suo e l’iPad, ho aperto l’acqua della vasca e li ho buttati dentro. Ho preso anche tutte le cose di vetro, come i bicchieri, e li ho rotti. Poi sono andata in salotto e ho distrutto la tv.” Ma la Mello non si limita solo a colpire oggetti materiali, non contenta si scaglia contro i due inizialmente con una bevanda “C’era una bottiglia grande di Coca Cola, li ho bagnati tutti e due.” poi ha deciso di aggredire l’ex fidanzato oltre che a parole anche fisicamente “alla fine l’ho preso a calci e a pugni, lui non mi guardava nemmeno in faccia. La sera prima mi aveva detto che mi amava e che non voleva lasciarmi. Stavo da 4 anni con lui”

Dayane Mello non ha fatto nomi e cognomi su chi possano essere i personaggi del racconto, vedremo se Alfonso Signorini indagherà sulla questione.

