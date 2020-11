Il GF Vip non delude mai e anche ieri sera ha regalato ai telespettatori momenti di indimenticabile televisione. In primis il tanto atteso confronto in diretta tra la fidanzata di Enock, Giorgia e Selvaggia Roma.

Selvaggia Roma appena entrata nella casa del GF Vip, aveva raccontato ai concorrenti di aver baciato Enock poco prima dell’entrata del ragazzo nella casa più spiata d’Italia. Ma non è finita qui. Secondo la 30enne il fratello di Mario Balotelli l’avrebbe anche chiamata sul cellulare per invitarla in albergo, alle sei di mattina, dopo il fatidico bacio, proposta che l’influencer romana dichiara di non aver accettato. Enock ha prontamente negato tutto, ma ha ammesso che sul cellulare della Roma potrebbero esserci delle chiamate dal suo cellulare ma che secondo il 28enne, sarebbero state fatte da un suo misterioso amico.

Dopo settimane di litigi all’interno della casa è arrivata ieri sera la fatidica resa dei conti. E’ intervenuta in diretta la fidanzata di Enock, Giorgia, e se molti si aspettavano un chiarimento con il ragazzo, la bionda ha deciso di non chiedere spiegazioni al fidanzato dichiarando da subito piena e totale fiducia nei suoi confronti. La prima cosa che è stata notata da tantissimi telespettatori è stata la freddezza del’ex calciatore, che non è sembrato entusiasta di vedere la compagna. Giustifichiamo il fatto ammettendo il che il ragazzo non hai mai dimostrato una grande propensione a parlare dei suoi sentimenti ma anche a parlare di qualunque altra cosa in generale. La parola è subito passata a Selvaggia che ha ricordato a Giorgia che al momento del flirt tra lei ed Enock non era a conoscenza del fatto che lui fosse fidanzato, riconfermando nuovamente la sua versione.

Giorgia però non vuole credere alle parole dell’influencer e la accusa di essersi inventata tutto per attirare l’attenzione su se stessa. A questo punto Selvaggia le da della cornuta in diretta nazionale senza che il fidanzato prenda minimamente le difese della povera fidanzata a casa. Quest’anno è forte il dibattito tra le inquiline della casa che incolpano quasi tutti i compagni di avventura di non avere le cosiddette “palle”. Il termine comodino riferito a Zelletta ne è solo un esempio. Successivamente Elisabetta Gregoraci ha accusato Pierpaolo Petelli, ma anche Selvaggia Roma accusa Enock di non avere il “coraggio” di prendersi le proprie responsabilità. Insomma una casa di donne forti e con le idee chiare in un mondo di uomini che fatica decisamente ad emergere.

