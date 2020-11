Vediamo insieme cosa è successo nella puntata di ieri sera di Ballando con le stelle, dove è intervenuta Milly Carlucci per placare gli animi.

Ieri sera è andata in diretta l’ultima puntata del super seguito programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle.

Vediamo meglio che cosa è successo.

Ballando con le stelle: Costantino contro Mariotto interviene Milly Carlucci

In molti non credevano che Costantino Della Gherardesca riuscisse ad arrivare alla puntata finale del programma Ballando con le Stelle, ma grazie all’aiuto del pubblico, questo è stato possibile.

Nella serata di ieri, si è esibito e dopo, ovviamente, è stato giudicato, dai vari giudici storici del programma, ma qualcosa è successo di particolare con Guillermo Mariotto.

Il giudice, sicuramente non è stato così gentile e tenero con Costantino, ed ha dichiarato:

“Il ballo non è cosa per te, il tango era orrendo. Non fa per te e non mi piace il modo in cui disprezzi la danza”.

Costantino, ovviamente, non è stato immobile a questa frase davvero forte di Mariotto ed ha replicato immediatamente dicendo:

“Il ballo per me è come la televisione per te”

Milly Carlucci è immediatamente intervenuto per placare gli animi che si stavano surriscaldano, ed ha detto che Mariotto si era cercato questa particolare risposta da parte di Costantino.

Gli altri giudici presenti, hanno alzato le palette e dato a Costantino il voto massimo, ovvero un bel 10, cosa che non ha mai preso in tutte le puntate.

Il voto si riferiva, al suo comportamento e quello che ha sempre portato sul palco di Ballando, ed ha fatto cambiare idea anche a Selvaggia Lucarelli che ha dichiarato, facendo ballare l’intelligenza si può perdonare tutto il resto.

Una puntata davvero scoppiettante quella che è andata in onda ieri sera, e che ha visto la vittoria della coppia formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Secondo voi ha fatto bene Costantino Della Gherardesca a rispondere alla provocazione lanciata da Mariotto?