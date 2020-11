Gloria Guida compie 65 anni: com’è diventata la protagonista di “La Liceale”

L’attrice simbolo degli anni settanta Gloria Guida compie oggi 19 novembre, 65 anni. Il tempo va avanti per tutti ma la sua bellezza sembra essere rimasta quella di quarant’anni fa quando era uno dei volti simbolo delle commedie sexy all’italiana.

Gloria Guida è nata a 19 novembre del 1955 a Merano, in Alto Adige e ha iniziato da giovanissima la sua fortunata carriera da attrice. Tra le commedie che hanno lanciato la biondissima star, Avere Vent’anni e film cult come La Casa Stregata dove recita al fianco del mito Renato Pozzetto. Successivamente reciterà anche a fianco di Johnny Dorelli che pochi anni dopo sarebbe diventato suo marito e padre di sua figlia. Protagonista di celebri scene “osè”, docce bollenti e nudi conturbanti, rimarrà per anni la liceale per eccellenza, titolo acquisito per la partecipazione nelle pellicole, La liceale e La liceale, il diavolo e l’acquasanta girate tra il 1975 e il 1979.

Negli anni ottanta si dedica ancora al cinema ma cambia genere. Passa ad uno stile più impegnato, talvolta drammatico come La ragazzina, La minorenne e Avere vent’anni del regista Fernando Di Leo, che all’epoca fece parecchio scandalo tra gli spettatori. Gloria Guida trova la sua realizzazione e soprattutto la svolta del suo percorso di vita attraverso il teatro. E’ proprio tra le quinte che nel 1979 recitando nello spettacolo “Accendiamo la lampada” incontra quello che diventerà presto il suo compagno di vita e successivamente marito Johnny Dorelli. Dal 1988 Gloria dà un taglio alla carriera e decide di prendersi una pausa dal cinema e dal teatro ritirandosi gradualmente a vita privata. La bella attrice ha sempre dichiarato che la famiglia, prima del lavoro, era il suo obbiettivo primario e dalla nascita della figlia Guendalina avuta da Dorelli, ha deciso di seguire in prima persona l’educazione della bambina. Una pausa durata quasi due decenni, fino al 2008, quando è tornata sul piccolo schermo con la fiction di Canale 5, Fratelli Benvenuti. Successivamnte ha partecipato ad alcuni programmi come Tale e quale show, Io canto, Le ragazze con Luca Barbarossa e Il mondo a 45 giri.

