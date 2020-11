All Toghether Now: botta e risposta tra Anna Tatangelo e Rita Pavone

Volano delle frecciatine tra Rita Pavone e Anna Tatangelo sulla storia con l’ex Gigi D’Alessio. La giovane cantante risponde infuriata: “Solo una canzone insieme”. Ecco che cosa è successo durante la puntata.

Terza puntata con il botto per l’edizione numero 3 di All Toghether Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker in onda su Canale 5. È arrivato durante la trasmissione di ieri sera 18 novembre lo scontro infuocato tra Rita Pavone e Anna Tatangelo, ed è stato subito botta e risposta a causa di una battuta della Pavone sulla relazione di Anna con l’ex Gigi D’Alessio, al quale lei ha risposto: “Abbiamo fatto solo una canzone insieme“. Ecco che cosa ha fatto infuriare Anna Tatangelo.

Il commento all’esibizione degli Amabili

L’acceso dibattito ha avuto inizio con il commento all’esibizione del duo “Gli Amabili”. La coppia, formata da Massimiliano Corrà ed Elena Frantini, ha emozionato il pubblico da casa sin dalla prima apparizione nel programma. I due infatti hanno raccontato che è stato grazie all’amore che li lega che sono riusciti a superare i periodi più bui della loro vita. Un duo canoro ma anche nella vita quindi, nella quale a tenerli uniti, oltre che il rapporto professionale, c’è anche tanto affetto.

Al termine della loro esibizione della puntata di ieri sera, però, Rita Pavone li ha criticati pesantemente in quanto la loro prova non era stata ritenuta la migliore della serata, ottenendo una prestazione non esaltante. La cantante chiamata a giudicare ha poi proseguito con la sua opinione, esprimendo quanto fosse in disaccordo con la scelta di cantare insieme sul palco come duo canoro : “Siete una bella coppia nella vita e si vede che vi amate con lo sguardo”, ha detto, aggiungendo subito dopo però che sarebbe meglio se Elena Frantini lasciasse più spazio al suo amato partner Massimiliano. “La potenzialità vocale di lui è superiore a quella di lei. Lui ha una voce potenzialmente discografica“, ha criticato duramente Rita Pavone, aggiungendo che Corrà potrebbe andare anche avanti nella carriera dopo All Toghether Now, ma solo se continuasse come solista, abbandonando così la sua dolce metà.

È a questo punto che è intervenuta Anna Tatangelo, la quale ha espresso un parere ben diverso da quello della Pavone. La giovane cantante ha infatti affermato di non vedere tutta questa differenza tra le due voci come invece aveva appena affermato la collega. “Ci sono pezzi che fanno notare questa cosa e altri che la nascondono. Alla fine sono qui, sono in coppia, basta così. Se loro sono in coppia perché li vuoi dividere?“, ha chiesto. Sono proprio le ultime parole pronunciate da Anna ad aver fatto scattare qualcosa in Rita che le ha prontamente tirato una frecciatina dritta al punto.

I toni si inaspriscono tra la Tatangelo e Rita Pavone

“Parla la persona sbagliata, perché anche tu prima cantavi in coppia e ora…” ha provocatoriamente insinuato Rita Pavone. Le parole non sono state gradite dalla Tatangelo la quale ha subito deciso di controbattere, anche a discapito di Michelle Hunziker che nelle vesti di conduttrice aveva capito che i toni si stavano infiammando e stava cercando inutilmente di placare gli animi.

Premettendo innanzi tutto di avere molta stima di Rita Pavone, la cantante ha tuonato: “Con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha la sua carriera. Noi abbiamo fatto solo una canzone insieme, 20 anni fa. A me sembra che dopo 30 anni di carriera lui sta ancora in giro e io dopo 20 lo stesso. Apro e chiudo parentesi. Ci siamo?!” E subito è arrivato l’applauso sentito del pubblico per Anna, che ha chiuso così con estrema eleganza il botta e risposta tra le due.

