Briatore stanco delle polemiche con la Gregoraci: “Io e Nathan ce ne andiamo, partiamo adesso”

Flavio Briatore, stanco delle polemiche a distanza dopo l’ingresso nella casa di Elisabetta Gregoraci, ha preso una decisione a sorpresa

L’imprenditore nelle ultime settimane è finito spesso al centro del gossip per via dell’entrata nella casa del Grande Fratello Vip della ex compagna Elisabetta Gregoraci. Tensioni iniziali tra i due, ma anche alcuni chiarimenti, con l’entrata della showgirl nella casa più spiata d’Italia che è stata chiacchieratissima. Polemiche e veleni che si potevano evitare anche per risparmiarle al piccolo Nathan Falco. Il figlio dell’imprenditore e della showgirl ormai cresce e si avvia alla fase adolescenziale. Della presenza della mamma nella casa del GF Vip e delle scaramucce con il padre potrebbe risentirne. Adesso, mentre la madre tenta la vittoria nel programma di Alfonso Signorini, il piccolo Nathan resta con il padre, che nelle ultime ore ha preso una decisione clamorosa. Mentre la compagna è nella casa, il proprietario del Billionaire ha avvisato tutti i follower di Instagram poco fa.

Flavio Briatore ha vissuto un anno molto difficile. Prima le polemiche per l’estate al Billionaire con l’esplosione dei contagi da Coronavirus. Poi la malattia che lo ha colpito e lo ha costretto anche a qualche giorno di ricovero in ospedale per evitare qualsiasi rischio. Come se non bastasse la crisi con Elisabetta Gregoraci dopo l’ingresso della ex compagna nella casa del Grande Fratello Vip. Preso da queste situazioni che lo hanno innervosito parecchio, l’imprenditore ed ex manager della Formula Uno ha deciso di partire per Dubai insieme al figlio Nathan Falco. La sua decisione l’ha resa pubblica anche su Instagram, con tanto di foto che ha messo in evidenza il momento della partenza. Entrambi rigorosamente con mascherina, si sono mostrati sorridenti al momento della partenza per quella che potrebbe essere una vacanza o un lungo periodo di relax per staccare da veleni e polemiche. “Partenza per Dubai con @falconathanbriatore”.

Intanto la showgirl appare terrorizzata dall’ipotesi di prolungamento del GF Vip sino a febbraio. Ipotesi che rifiuterebbe perché non lascerebbe mai solo il figlio Nathan per Natale. Intanto insieme al padre si gode le vacanze a Dubai.