Vediamo insieme per quale motivo, Tina Cipollari di Uomini e Donne si è arrabbiata così tanto con un cavaliere.

Il programma Uomini e Donne è sempre molto amato e seguito, e la bella opinionista Tina Cipollari, non ha problemi ha dichiarare tutto quello che pensa.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Uomini e Donne Tina Cipollari: arrabbiatissima con un cavaliere”Deve essere denunciato”

Il programma pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, riesce sempre a tenere incollati al televisione moltissimi spettatori.

Nella puntata che abbiamo potuto vedere nei giorni scorsi, è successo qualcosa di particolare, con Tina Cipollari, la super conosciuto opinionista del programma.

Si è iniziato parlando dell’appuntamento avuto da Gemma Galgani, acerrima nemica di Tina, con il cavaliere Mario, che però è stato rimandato per un mal di testa, davvero forte per la nuova conoscenza.

Tina ha iniziato ironizzando e Mario ad un certo punto risponde a Tina dicendo “…lei era in camerino con noi, era a conoscenza di tutto!”

La super opinionista, dove aver ascoltato queste parole nei suoi confronti si è stizzita ed ha dichiarato, verso Maria:

“Quest’uomo deve essere denunciato. Dire che io ero in camerino con lui… sono stanca”

Tina non ha creduto, che per Mario il malessere fosse iniziato già in puntata, ma l’ha presa come una scusa per non uscire con la dama torinese, Gemma Galgani.

Una puntata, che ha visto Tina particolarmente attiva ed agitata, e sicuramente particolare, ma è anche il suo modo di fare, e poi con Gemma i rapporti sono così da anni.

E voi cosa ne pensate di questa dichiarazione che ha fatto Mario, forse come dice Tina, per non uscire con Gemma perché non gli interessa?