Una scenata di gelosia inaspettata nella casa del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci infatti, ha litigato duramente con Pierpaolo, pensando addirittura di volerlo nominare in puntata: “Domani ti nomino”. Sarà forse gelosa del rapporto che Pretelli ha con Giulia Salemi? Ecco il video

Elisabetta Gregoraci: scenata di gelosia a Pierpaolo nella notte

Una scenata di gelosia inaspettata nella casa del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci, presa dalla gelosia, ha litigato duramente con Pierpaolo, pensando addirittura di volerlo nominare in puntata: “Domani ti nomino“. Tutto è iniziato dopo che Pierpaolo ha deciso di ballare con Dayane Mello in giardino. Ma non solo, a dare fastidio a Elisabetta sarebbe stato anche un atteggiamento gentile e premuroso che il bel Pretelli avrebbe avuto con la nuova inquilina de Gf Vip, Giulia Salemi. Gesti che hanno infastidito molto Elisabetta tanto che arrivato il momento della buonanotte, a fine serata, Pierpaolo, ignaro della gelosia della Gregoraci, l’ha raggiunta a letto per salutarla. Ma la ex di Briatore non ne ha voluto sapere e lo ha mandato via in malo modo

“Guarda che è inutile, stai di là. Dai, non rompere, ciao. E non mi stressare”, queste sono state le parole della Gregoraci nel momento in cui l’ex velino ha tentato di darle la buonanotte. Ma Pierpaolo non ha mollato la presa e ha cercato di farla stare calma con sorrisi e abbracci, che però non sono serviti. Così Elisabetta ha continuato: “Enock, lo chiami?”, “Che sono, un cane?”, la risposta di Pierpaolo che infastidito è andato via. Così Elisabetta, rimasta da sola a letto, ha aggiunto: “Domani ti nomino. È arrivato il fenomeno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gregorellifan (@gregorellifan)

Leggi anche–> PIERPAOLO CHIUDE CON ELISABETTA GREGORACI

GF Vip Pierpaolo chiude con Elisabetta: “Basta…il momento magico è passato”

Grandi cambiamenti all’interno della Casa: la scorsa puntata del Gf vip ha visto la tanto discussa quasi-relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli andare (forse) in frantumi. “Mi sono stancato. È come se mi stesse un po’ passando quella fase. Vorrei prendermi un po’ di tempo”, si sfoga l’attore. Il flirt tra i due, che ci aveva abituati a ripetuti tira e molla e a grandi colpi di scena, sembra così essere arrivato al capolinea. Pierpaolo ha fatto capire molto chiaramente di non essere più disposto ad accettare l’indecisione dell’ex moglie di Briatore, ed è sembrato molto deciso nella sua scelta di allontanarsi dalla bella Elisabetta: “Taglio i rapporti anche per te, così non sei più il bersaglio ogni volta”.