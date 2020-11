Vediamo insieme come mai, per la puntata che andrà in onda questa sera di X Factor, ancora non si conosce chi lo condurrà.

Il programma, che cerca di scoprire nuovi talenti nel mondo della musica, ovvero X factor, andrà in onda questa sera, ma c’è ancora una incognita.

Vediamo insieme per quale motivo sta succedendo.

XFactor: Chi lo condurrà questa sera? E’ un mistero!

Come sappiamo tutti, questa sera ci sarà una nuovissima puntata del tanto atteso talent, X Factor, ma per il momento ancora non si conosce chi condurrà la puntata.

Perché Alessandro Cattelan, come sappiamo ha contratto il Coronavirus, e la scorsa settimana è stato sostituito al timone da Daniela Collu.

La ragazza non era un volto nuovo per il programma, perché conduce la parte che si chiama ExtraFactor, oltre ad essere una conosciuta speaker radiofonica.

Ma per il momento, come possiamo leggere anche sulle pagine di Fanpage, ancora cono si conosce chi presenterà la puntata, che andrà in onda tra pochissime ore.

Probabilmente, viene ipotizzato, che ci sia sempre Daniela al timone di X Factor, ed è possibile che ci sia qualche collegamento con Alessandro Cattelan che si trova a casa in isolamento.

Nella precedente puntata, quando si sono collegati, un ballerino aveva sul volto un tablet dove si poteva vedere Cattelan, e l’idea ha divertito, ed incuriosito allo stesso tempo il pubblico da casa.

Quindi, è possibile che accada nuovamente, anche se non si conoscono le condizioni di Alessandro, perché al momento è poco attivo sul suo profilo social.

Una informazione, però, è sicura, ci sarà Fedez, come ospite del programma, che è stato anche uno dei giudici storici, che proporrà la sua nuova canzone, ovvero Bella Storia.

E voi cosa ne pensate di questo alone di mistero su chi condurrà X factor questa sera? Vi è piaciuta Daniela la scorsa puntata?