Samantha De Grenet festeggia i suoi cinquanta anni con una cena a casa e una festa a sorpresa a mezzanotte organizzata dal marito e dal figlio Brando. La bella showgirl si mostra raggiante anche se quest’anno i festeggiamenti sono stati casalinghi e senza gli amici. Non sono mancati però gli auguri social da parte dei suoi fan e di tanti amici Vip.

Samantha De Grenet ha appena compituo 50 anni. La showgirl ha postato una foto su Instagram dove si mostra indaffarata a spegnere le candeline. Per festeggiare la grande occasione però, vista la situazione di lockdown, nessun grande party con gli amici, ma una festicciola a sorpresa organizzata dal figlio Brando e dal marito Luca Barbato. E se gli amici non hanno potuto partecipare fisicamente, lo hanno fatto almeno virtualmente attraverso tantissimi calorosi auguri. Hanno lasciato un pensiero virtuale su Instagram molti Vip, da Elena Santarelli a Filippa Lagerback, Roberta Capua, Eleonora Daniele, Francesco Monte, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro.

E’ stato tutto davvero inaspettato per la conduttrice, che ha raccontato su Instagram di essere stata già a letto quando il marito e il figlio Brando l’hanno chiamata in soggiorno con una scusa. I due approfittando dell’assenza di Samantha le hanno preparato una piccola festa con la torta e tanti palloncini colorati con la scritta “cinquanta”. “Erano così meravigliosamente teneri nell’essere riusciti ad organizzarmi palloncini e torta senza farsi accorgere che mi hanno davvero tanto commossa!” racconta la showgirl. La conduttrice sembra aver veramente apprezzato il pensiero speciale della sua famiglia e sui social racconta anche che sarà un compleanno che ricorderà per sempre grazie a tutto l’amore che la sua famiglia è riuscita a trasmettergli. Poi ringrazia i genitori che se pur distanti sono riusciti a starle vicino e a toccarle il cuore. Insomma un compleanno decisamente diverso ma che Samantha sembra apprezzare più di molti altri.

Oggi è un moneto felice per la bellissima showgirl che solo due anni fa ha affrontato un momento molto doloroso della sua vita: durante un controllo di routine, le è stato diagnosticato un cancro al seno. Il dolore e la tristezza per una notizia così inaspettata sono stati subito contrastati dalla consapevolezza di dovercela mettere tutta e restare positiva per curare al meglio il tumore. La ex modella ha combattuto con tutte le sue forze, affrontando un’ importante operazione e lunghe terapie, sempre pensando alla sua famiglia e trovando in loro il coraggio per andare avanti.

Oggi Samantha è completamente guarita e pronta a festeggiare tanti momenti speciali con i suoi affetti più cari.