Andrea Battistelli risponde alle accuse di tradimento della ex fidanzata Anna Boschetti attraverso una lunga IG stories pubblicata ieri sera sulla sua pagina Instragram. Il 27enne confermata la rottura con Anna e racconta la sua verità sulla notte incriminata, nella quale avrebbe tradito Anna con due tentatrici del reality Temptation Island.

Un altro colpo di scena nella travagliata storia d’amore tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli dopo l’uscita dal reality, Temptation Island. Dopo lunghi giorni di silenzio il 27enne ha voluto dire la sua verità sulle pesanti accuse della ex fidanzata che lo aveva pubblicamente incolpato di averla tradita con due tentatrici all’interno del ristorante di proprietà della famiglia di Andrea. Quest’ultimo, sulle Stories di Instagram, aveva smentito le parole della Boschetti, dicendo che avrebbe raccontato la sua verità a tempo debito. Qualche ora fa, Battistelli si è deciso raccontando nei particolari quanto successo la sera incriminata. Secondo la versione del romano quella sera non sarebbe successo nulla e non avrebbe tradito Anna neanche in altre occasioni: “Non ho mai tradito Anna” ci tiene a specificare. Nel lungo video però ha ammesso che un fondo di verità c’è in quello che ha raccontato la Boschetti. Conferma infatti che la sua relazione con Anna è finita e che da una settimana è tornato a casa.

Scendendo nel dettaglio, il 27enne dichiara di non avere avuto nessun rapporto intimo con altre donne, durante il periodo in cui è stato fidanzato con la Boschetti. Racconta, però, che una sera mentre era a cena fuori con amici ha scelto di chiamare Beatrice, la tentatrice con cui aveva instaurato un rapporto di forte amicizia durante il reality. Insieme a lei sarebbe andato a chiudere il suo locale. La giovane si sarebbe presentata con una sua amica, che non ha preso parte al reality come era stato dichiarato dalla Boschetti.

LEGGI ANCHE > CORONAVIRUS, BUONE NOTIZIE SU CARLO CONTI: IL CONDUTTORE LO ANNUNCIA SU INSTAGRAM

“La nomino perché non c’è niente di male, non è successo niente. Era una delle ragazze che mi è stata vicina durante il percorso e dopo Temptation”, afferma Andrea riferendosi alla tentatrice. Ma cos’è accaduto veramente dentro al ristorante? Battistelli racconta di aver semplicemente chiacchierato con Beatrice e l’amica bevendo un drink. Oltre questo, tra loro, non sarebbe accaduto altro.

La tentatrice Beatrice, intervistata dal sito Donna Pop, conferma la storia di Andrea affermando di aver ricevuto una chiamata da Andrea, con il quale ha sempre e solo avuto un rapporto di amicizia, e di averlo raggiunto nel suo ristorante con un’amica e alla presenza di altri amici di lui. Dopo aver bevuto qualche drink sarebbero tutti tornati a casa.

Questa, insomma, è la verità di Battistelli, in contrasto con quella di Anna, sicura del tradimento. Non resta che attendere.

LEGGI ANCHE > CORONAVIRUS, BARBARA D’URSO IN LACRIME PER IL SALUTO ALL’AMICO SCOMPARSO: “COSÌ PER SEMPRE”