Non è andato come previsto l’intervento alla barba per Francesco Chiofalo che posta le foto sui social e si sfoga: “Cambiato in peggio“

L’ex protagonista della quinta edizione di Temptation island si è trovato per sua sfortuna ad essere il protagonista di una brutta avventura. Il trapianto di barba che aveva da tempo programmato, infatti, non ha ancora dato i risultati sperati. E insieme a delle fotografie condivise sul suo profilo Instagram a testimonianza arriva lo sfogo dell’uomo: “Più mi guardo e più mi viene un colpo!”

L’intervento alla barba ad Instanbul

La decisione di Francesco Chiofalo di eseguire l’intervento e apportare così qualche modifica al suo volto è arrivata di conseguenza ad una insoddisfazione dell’ex concorrente del reality verso la propria barba, che avrebbe giudicato poco folta e definita. Di questo infatti non ne ha mai fatto mistero: l’insoddisfazione nei suoi riguardi e la notizia della conseguente partenza verso la capitale turca per effettuare l’intervento erano stati annunciati tramite alcune Instagram stories.

Il risultato inaspettato

Ma l’ex fidanzato della web influencer Selvaggia Roma di certo non si aspettava risultati del genere. Ha deciso così di mostrarsi ai suoi numerosi follower, ammettendo di non vedersi migliorato. Francesco ha anche parlato di come solitamente una persona dopo un intervento estetico dovrebbe sentirsi migliorata rispetto a prima, mentre a lui, alla vista di se stesso riflesso nello specchio “viene un colpo“, immaginando come la reazione possa essere la stessa dei followers che lo vedono in per la prima volta nelle stories dopo l’intervento.

“Non c’è nulla di cui vergognarsi”, le parole nelle stories

Chiofalo ha poi proseguito spiegando che, anche se aveva aspettato qualche giorno prima di mostrarsi, era giusto fare vedere il proprio volto in quelle condizioni a tutti perché non avrebbe dovuto vergognarsi di nulla. Una presa di coscienza, quindi, che lo ha portato alla consapevolezza che la situazione in cui si trova è provvisoria. “Ora sto già meglio rispetto a prima.” Ha spiegato poi la dinamica dell’intervento secondo cui la barba è stata ‘creata’ a partire dai capelli, che sono stati prelevati dalla nuca e successivamente trapiantati sul volto.

Il desiderio della barba folta

L’ex concorrente di Temptation Island confessa poi il suo sogno da sempre di avere una barba come quella di tutti gli altri. “Vedevo che ce l’avevano tutti e la volevo anche io, era un mio desiderio. Me la sono fatta trapiantare chirurgicamente. Stavo male perché non l’avevo“. E conclude: “Sono contento di aver fatto questa cosa e vedere alla fine la mia bella barba folta”. Solo questione di pazienza, quindi, e Francesco potrà finalmente ottenere la barba tanto desiderata.

