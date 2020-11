Vediamo insieme che cosa è successo al piccolo Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, che ha avuto un incidente domestico.

La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, è sempre molto seguita e pubblica senza problema, quello che succede nella loro vita.

Vediamo insieme, cosa è accaduto al piccolo Leone.

Fedez e Chiara Ferragni: il piccolo Leone ci fa male “Anno da dimenticare”

La loro bellissima famiglia, è sempre molto seguita ed amata, stiamo parlando ovviamente di Chiara Ferragni e Fedez, insieme al piccolo Leone.

Come sappiamo, alla loro bellissima famiglia, si aggiungerà anche un sorellina che arriverà con il nuovo anno.

L’annuncio della nuova gravidanza, è stato fatto sui social proprio da Leone, che ha mostrato una ecografia di mamma Chiara.

Ma nei giorni scorsi, è successo qualcosa di particolare, perché mentre si potevano vedere le stories su Instagram, ad un certo punto il piccolo Leone scoppia in un fragoroso pianto.

Nel video, possiamo vedere Fedez, insieme a Leone, che sono su due macchinine e giocano in casa, con la scritta:

“Ecco il riassunto di questo 2020”

Leone, ha sbattuto il piedino, ma dopo il grande spavento ed il pianto, era tutto apposto, non ha avuto particolari conseguenze.

La frase che ha inserito Fedez era per cercare di sdrammatizzare, ovviamente, quest’anno che è stato sicuramente difficilissimo per molti, a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus.

E voi seguite i cosiddetti Ferragnez, insieme al piccolo Leone, nelle loro avventure giornaliere tramite i vari social? Cosa ne pensate di loro?