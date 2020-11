Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Anna Tatangelo, ieri sera durante il programma All Together Now verso Gigi D’Alessio.

Lei è una donna bellissima e molto amata, stiamo parlando di Anna Tatangelo, che con la sua voce riesce ad incantare tantissime persone.

Ma vediamo meglio che cosa ha dichiarato ieri sera, lasciando tutti senza parole.

Anna Tatangelo lascia senza parole: arriva la frecciatina in tv verso Gigi D’Alessio

Come sappiamo, ed abbiamo potute vedere, ieri è andata in onda la prima puntata del programmo condotto da Michelle Hunziker, All Together Now.

In questa nuova edizioni, come giudici possiamo ammirare, J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone ed Anna Tatangelo.

Ma nella puntata di ieri, la bella e brava cantante originaria di Sora, ha lasciato tutti senza parole per una frase che ha detto.

Si sono, infatti, esibiti sul palco, una bellissima coppia, Gli Amabili, ed Anna ha commentato:

“Vi auguro di continuare la musica insieme, non come nel mio caso…”

Una vera e propria frecciatina nei confronti del suo ex compagno Gigi D’Alessio, non credete?

A cercare di riprendere la situazione in mano, è intervenuta la padrona di casa, super simpatica Michelle che ha detto “Eh Allora!”

Ma Anna ha specificato, poi:

“L’amore per la musica in una coppia anche io l’ho vissuto ed è una cosa bellissima”

Diciamo che come prima puntata del programma, non è male come inizio, e durante tutta la messa in onda, i vari giudici hanno quasi sempre battibeccato.

E questo sicuramente permette al pubblico a casa di passare qualche ora in totale spensieratezza e di divertirsi anche con la musica.

E voi avete seguito la puntata di All Togheter Now? Anche per voi la frase di Anna Tatangelo era una frecciatina nei confronti di Gigi D’alessio?