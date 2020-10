Coronavirus, Gran Bretagna: polizia autorizzata a fare irruzione nelle case durante il cenone di Natale

Misure sempre più drastiche nella Gran Bretagna di Boris Johnson per contenere i contagi di Covid. La libertà degli inglesi rischia di essere compromessa.

Nel Regno Unito del premier Boris Johnson la lotta al Covid non conosce tregua e non si ferma neppure a Natale. Sembrano lontanissimi i tempi in cui Johnson rifiutava il lockdown preferendo puntare sull’immunità di gregge. Tesi, comunque, portata avanti per pochissimo per poi seguire la strada della chiusura totale imboccata dall’Italia e dal resto dell’Europa. Il Ministro degli Alloggi Robert Jenrick e il commissario delle West Midlands David Jamieson hanno recentemente informato la popolazione che le Forze dell’Ordine potranno fare irruzione nelle private abitazioni anche durante il cenone di Natale per assicurarsi che non siano presenti più di 6 persone: “I poliziotti avranno il potere di entrare in casa qualora ci siano sospetti su assembramenti superiori a sei e, nell’eventualità, potranno anche interrompere il cenone di Natale”. Il tutto è stato riprodotto – in chiave satirica – attraverso una vignetta dell’artista Peter Brookes pubblicata sul Times.

Decisione non certo gradita ai britannici fortemente legati alla libertà e alla privacy. Ma secondo l’esecutivo di Boris Johnson ben vengano le “segnalazioni” – espressione un po’ infelice utilizzata qualche tempo fa anche dal nostro Ministro della Salute Roberto Speranza – da parte dei vicini in questa lotta al virus dove l’obiettivo principale, ora, è quello di evitare un secondo lockdown.

Secondo lockdown che il Premier britannico vuole evitare a tutti i costi a poche miglia dalla Brexit. E dalla sua parte almeno metà del Partito Conservatore sostenuta dal Ministro delle Finanze Sunak, assolutamente contrario ad ogni forma di violazione delle private libertà dei cittadini. Mentre chi un altro lockdown lo chiede – e pure da tempo – è il leader laburista Keir Starmer. Ma anche gli scienziati premono affinché Johnson decreti una seconda chiusura totale del Regno Unito: secondo l’Imperial College di Londra ci sarebbero già 100mila contagi reali di Covid al giorno e per diversi scienziati questa nuova ondata potrebbe provocare 85mila morti.

E dall’Inghilterra alla Scozia, il Natale sta generando ansia e malcontento in tutto il Regno. A Edimburgo, uno degli scienziati del governo locale, la settimana scorsa ha preannunciato un “Natale digitale” per tutti.