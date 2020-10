Vediamo la fotografia che ha pubblicato Chiara Ferragni, mostrando il suo pancino, che ha scatenato la reazione divertita dei suoi fan.

Lei è una delle maggiori influencer in Italia, e nel Mondo, stiamo parlando ovviamente di Chiara Ferragni.

Vediamo insieme quale fotografia ha mostrato su Instagram, scatenando molti commenti particolari da parte dei fan.

Chiara Ferragni pancino in bella vista: i follewer “Io così dopo il pranzo della domenica”

Come tutti sappiamo, la bellissima Chiara Ferragni, insieme al marito Fedez, e al piccolo Leone, hanno annunciato l’arrivo di una sorellina.

Nella fotografia che hanno pubblicato, Leone, teneva in mano l’ecografia, e dal volto di tutti si notava l’estrema gioia, come ovviamente era immaginabile.

Il profilo social di Chiara Ferragni, ovviamente è super seguito, ed i suoi ammiratori sono oltre 21 milioni.

Per quanto riguarda, il marito Fedez, ha dichiarato che in questi giorni non lo si vede attive su Instagram, perché è impegnato in un progetto importante, in questo momento così difficile per molti italiani.

Chiara, su Instagram, non ha alcun tipo di problema a mostrarsi in tutti i momenti della sua vita, sia lavorativa che personale.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato in queste ultime ore, dove mostra il suo pancino, di 18 settimane.

Qualcosa però ha iniziato a far scatenare i fan, perché effettivamente il pancino da mamma in attesa è piccolino, ed in molti hanno scritto che sono come lei, ma dopo un pranzo domenicale.

Moltissimi altri ammiratori, ovviamente, hanno fatto i complimenti per la sua forma fisica, e continuano a fare auguri per il nuovo arrivo, che è previsto per il prossimo anno.

E voi seguite la bella Chiara Ferragni sul suo profilo social oppure no?