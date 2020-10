Vediamo insieme quale domanda le hanno posto i follower, alla food blogger Benedetta Rossi, su un suo comportamento particolare.

Lei è una super conosciuta food blogger, stiamo parlando ovviamente di Benedetta Rossi, una donna davvero molto amata.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo.

Benedetta Rossi i follower le chiedono: “Perché fai sempre così?”

Lei è davvero molto amata, e conosciuta, stiamo parlando di Benedetta Rossi, che con il suo nuovo libro è già in vetta alle classifiche.

LEGGI ANCHE—-> ELISABETTA GREGORACI: SVELATO IL LAVORO CHE SVOLGEVA PRIMA DI DIVENTARE FAMOSA

Il libro è uscito oggi, ma già con le anteprime di vendita, specialmente su Amazon, aveva già sbaragliato la conoscenza.

Benedetta Rossi, è una donna apprezzata per la sua simpatia ed ovviamente, per le sue ricette che sono sempre molto amate, perché il risultato ottimo è sempre garantito anche per chi in cucina non è uno chef provetto.

Tramite il suo canale social di Instagram, Benedetta tiene aggiornati i suoi follower su quello che succede, e proprio per questo motivo in molti le hanno posto una domanda.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP, I TRE NUOVI CONCORRENTI TANTO ATTESI DOVRANNO ASPETTARE

Gli hanno infatti chiesto il perché di un suo particolare comportamento, stiamo parlando della sua passeggiata della mattina che ha effettuato per alcuni giorni, intorno alla sua abitazione.

La risposta è arrivata nella serata di ieri, tramite le stories di Instagram, dove Benedetta ha spiegato che il terreno vicino alla sua abitazione è argilloso, e quando piove oppure è umido diventa tutto bagnato.

E come lei stessa ha indicato, se andava a fare la passeggiata lì, si sarebbe riempita di fango in modo eccessivo.

Svelato quindi il motivo del suo giro intorno alla casa invece che nei bellissimi terreni che ha vicino.

E voi riuscite a ritagliarvi un pochino di tempo, da poter dedicare a voi stessi come fa Benedetta Rossi?