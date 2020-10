Ludovica Pagani ha esaltato i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche non passate inosservate

La web influencer è tornata protagonista su Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue enormi qualità fisiche. La 25enne bergamasca, ex modella, ha da tempo acquistato una forte credibilità sui social. Grazie alla sua ormai nota bellezza e sensualità, ma anche agli oltre 2,6 milioni di follower, la sua presenza su Instagram non passa mai inosservata. Personaggio pubblico molto amato e seguito, riesce a scatenare spesso l’entusiasmo con foto e video che risaltano un fisico perfetto e delle curve bollenti. Da tempo viene indicata come una delle possibili eredi di Diletta Leotta, anche se a lei questo ingombrante paragone non piace. Non perché impegnativo, ma soprattutto perché lei pensa che non è mai bello fare degli accostamenti con altri personaggi. Per il momento la bella web influencer si diverte sui social (è presente praticamente ovunque, anche su YouTube) e sogna un ingresso nel mondo della televisione e dello spettacolo dalla porta principale. Le sue esperienza a Quelli che il Calcio e Sport Italia sono state positive. Ora tra web e Radio 105 trascorre le sue giornate facendo impazzire i follower. Che come detto stravedono per lei e per la sua sensualità. Ludovica Pagani può essere considerata un personaggio pubblico a tutti gli effetti. E la sua popolarità la si può notare soprattutto su Instagram, con i suoi post che ricevono numeri importanti. I follower si dicono pazzi di lei e dimostrano il gradimento nei suoi confronti a suon di like e di commenti. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata davvero incontenibile. Impegnata in uno spot per un marchio di gioielli, ha mostrato tutta la sua bellezza esponendo i suoi ‘gioielli fisici’. Nella foto che abbiamo pubblicato sotto emerge infatti tutta la sua bellezza che fa perdere la testa ai follower. Il particolare bollente che non è sfuggito è stato quel maglione aperto e scollato che ha mostrato l’assenza di intimo. Il gioco del vedo non vedo ha infiammato i fan che non hanno resistito alla tentazione di esprimere il loro consenso allo scatto. Tantissimi i like, ma anche i commenti ad una foto che in pochi minuti ha fatto il classico giro del web. “Bellissima ed unica” ha scritto qualcuno. Ma anche “Gli occhi veri non mentono mai, e tu sei la dimostrazione” ha commentato un altro follower. Trattandosi di spot per un marchio di gioielli qualcun altro ha commentato: “Con o senza gioielli sei sempre tu la più bella”, ma anche “Tu li fai fermare gli orologi”. Il classico modo di dire che vuol testimoniare la sua straordinaria bellezza che fa innamorare. E voi, cosa ne pensate dell’ennesimo post bollente della web influencer?