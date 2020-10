Vediamo insieme di chi si tratta, questo ex fidanzato della bellissima Guenda Goria, che si trova all’interno del GF, dal cognome importante.

Il Grande Fratello sembra davvero riservare un colpo di scena uno dietro l’altro, e questa volta la protagonista è Guenda Goria.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo.

GFVIP: Guenda Goria spunta un ex fidanzato dal cognome importante!

Come tutti sappiamo, Guenda Goria è una delle inquiline nella casa più spiata d’Italia, ovvero quella del grande fratello.

All’interno della casa è entrata in coppia con la mamma Maria Teresa Ruta, come unico concorrente, ma successivamente alla decisione del grande fratello, sono diventati due concorrenti separate.

Guenda Goria, ha sempre dichiarato di essere fidanzata, e che il suo compagno Telemaco, l’aspetta fuori.

L’uomo è più grande di lei ed ha avuto due matrimoni, e dei figli, con donne diverse, e questa relazione non sembra molto andar bene a mamma Maria Teresa.

Per il momento, come possiamo leggere anche dalle pagine di Giornalettisimo, Telemaco non vuole registrare nulla per essere di supporto alla sua fidanzata Guenda.

Ma nel passato, della bellissima ragazza, c’è stato un altro fidanzato, che si chiama Christian Leoni, anche se il suo cognome reale è Marzullo.

Questo è il ragazzo, che piaceva a Maria Teresa, ovvero il cosiddetto “scapestrato” e la relazione con Guenda è nata a Sharm, stesso posto dove ha conosciuto Telemaco.

Sembra che questa relazione sia terminata per volontà del ragazzo, ma secondo alcune voci la verità sarebbe un’altra, e piano piano verrà fuori.

E voi cosa ne pensate dell’attuale compagno di Guenda Goria? Conoscevate questa storia precedente?