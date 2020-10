Diletta Leotta e Daniele Scardina di nuovo insieme? La notizia era circolata già nelle ore scorse, ma adesso pare sia arrivata la conferma

Una delle coppie più amate dai fan potrebbe essere tornata insieme dopo un periodo di allontanamento e crisi. Parliamo di quella composta dalla celebre giornalista di Dazn e del pugile Daniele Scardita. “King Toretto”, concorrente di “Ballando con le Stelle” si era lasciato andare già sabato scorso a delle dichiarazioni che avevano fatto intuire che qualcosa stesse cambiando. “Quello che vedo e sento è amore” aveva dichiarato, con i fan che avevano cominciato a nutrire delle speranze in merito ad un riavvicinamento con la giornalista siciliana. Ricordiamo che i due prima dell’estate avevano vissuto una crisi culminata con un distacco che sembrava definitivo. La conduttrice aveva trascorso le sue vacanze tra la sua Sicilia e la Sardegna, anche con tante voci di gossip sul suo conto e su un misterioso ‘amico’ che le aveva tenuto compagnia per qualche giorno. Ma da allora in poi nulla, con zero notizie sul conto dei diretti interessati. Che non hanno mai avuto delle dichiarazioni sulla loro storia. All’inizio era stata proprio la conduttrice e giornalista a dare delle comunicazioni ai follower. Affermando che la sua storia con Daniele era troppo importante per poter essere banalizzata sui social. Una dichiarazione che faceva trasparire la voglia di avere una certa privacy sul loro conto. Il colpo di scena sabato, dunque. Prima con le parole di Scardina, poi con le anticipazioni che si sono lette sul web. Il settimanale Chi ha anticipato una foto su Instagram che conferma la riappacificazione tra i due. Con King Toretto che nella giornata di domenica ha aspettato Diletta Leotta all’esterno del suo albergo per una passeggiata ed una aperitivo in tranquillità. E’ stata poi la pagina Instagram “Very inutil people” a lanciare lo scoop con tanti dettagli sui due. Che si sono visti nella giornata di domenica in Abruzzo. Hanno fatto una passeggiata insieme tra i boschi, approfittando per tenersi in allenamento. Poi insieme ad un’altra coppia di amici hanno continuato le ore di relax a Sulmona con un aperitivo tranquillo, lontano dalle luci della ribalta e dai paparazzi. Che comunque sono riusciti a rintracciarli per avere lo scoop su una delle coppie che rimane tra le più amate. Dalla diffusione della notizia tanti sono stati i fan di entrambi ad esprimere la loro felicità. In fondo tutti ci avevano sperato, anche perché in questi mesi Daniele Scardina non ha fatto nulla per nascondere la sua delusione per la fine di una storia che lo aveva colpito. Le sensazioni che si potesse arrivare a breve ad una fumata bianca erano tante, soprattutto nelle ultime ore. Adesso non si attende altro che i due possano ufficializzare il loro ritorno insieme.