Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Lele Mora, su i presunti tradimenti di Belen nei confronti di Stefano De Martino.

Lei è una donna bellissima, ma che si trova molto spesso al centro del gossip, per via della sua vita privata.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez, e questa volta qualcuno ha dichiarato avvenimenti particolari.

Belen ha tradito Stefano De Martino: Lele Mora vuota il sacco!

Loro sono stati una coppia al centro dell’attenzione di tutti per molto tempo, anche per via di una loro precedente separazione, stiamo parlando di Belen e Stefano De Martino.

Ma come sappiamo, appena terminato il lokdown hanno deciso di intraprendere strade separate.

Dalla loro unione, come tutti sappiamo, è nato Santiago il loro unico figlio, che al momento si divide tra i due genitori.

Belen e Stefano, avevano iniziato la loro relazione, quando lei ha partecipato al programma Amici di Maria De Filippi, anche se Stefano, era impegnato con Emma Marrone.

Decise, quindi di lasciarla e scegliere Belen, ma il famoso manager di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo Lele Mora, durante alcune domande che gli sono state fatte, gli è stato chiesto, chi tra Stefano e Belen, avesse tradito di più.

Lele Mora, quindi ha risposto, svuotando il sacco:

“Nel paradiso terrestre c’erano Adamo ed Eva. Eva ha mangiato la mela e..E così sarà stata Belen…”.

Il famoso manager conosce molto bene Belen, già da quando aveva una relazione con Fabrizio Corona.

Storia che è terminata, quando ha conosciuto Stefano De Martino ad Amici, in questo momento però sembra nuovamente innamorata.

Mentre per quanto riguarda Stefano De Martino, in questi ultimissimi giorni sono uscite alcune foto sul giornale Chi, dove è in compagnia di una donna bellissima.

Per il momento Belen, non ha risposto alla provocazione fatta da Lele Mora, staremo a vedere nei prossimi giorni.

E voi cosa ne pensate della coppia che era formata da Belen e Stefano De Martino? Torneranno insieme come hanno già fatto oppure no?