Barbara d’Urso mostra le gambe ma va anche oltre, i follower si arrabbiano: “Non ti vergogni?”

Barbara d’Urso ha fatto arrabbiare i follower di IG con un video che ha mostrato dei dettagli fisici bollenti ritenuti eccessivi e volgari

La conduttrice ama mettersi al centro dell’attenzione sia quando si trova in televisione che nelle sue apparizioni sul web. Soprattutto su Instagram sono tanti i post che ogni giorno scatenano delle reazioni contrapposte ai follower. Come per tutti i personaggi pubblici, anche per lei ci sono più o meno critiche ed approvazioni sotto ogni post che viene reso pubblico. Nell’ultimo periodo c’è da constatare che per lei tante sono state le critiche, in particolar modo quando si tratta di foto o video che mettono in risalto il suo fisico e le sue curve. Da tempo si è innescata una polemica nei suoi confronti per i suoi comportamenti che vengono considerati eccessivi da una parte della critica sui social. C’è chi la supporta ed appoggia sempre, ma ci sono anche i suoi detrattori che la vorrebbero meno protagonista con foto che poi sono considerate anche ritoccate. Che Barbara d’Urso oggi a 63 anni sia una donna ancora attraente e bella è fuori discussione. Ma per tanti critici molti suoi scatti sono ritoccati per apparire più giovane e bella di quello che effettivamente è oggi. La conduttrice napoletana non si cura di queste critiche e va avanti per la propria strada, tanto che poco fa ha pubblicato proprio su Instagram un video che ha messo in evidenza un dettaglio bollente. Si tratta di uno spot realizzato qualche anno fa, con le gambe ed un vestitino cortissimo che fa intravedere anche di più che scatena i follower. Che come detto hanno avuto nei suoi confronti atteggiamenti contrastanti tra chi ha apprezzato lo scatto e chi invece lo ha ritenuto volgare ed eccesivo. In effetti il gioco del vedo non vedo ha reso rovente l’atmosfera con i fan che non hanno risparmiato complimenti e like allo scatto. Tante anche le critiche – “Non ti vergogni con momento che stiamo vivendo”, “Volgare”, “Sempre con le gambe esposte” – dei critici che sono stati anche molto duri.