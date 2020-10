Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati: la conduttrice è tornata single

Adriana Volpe e Roberto Parli sono arrivati al capolinea della loro storia: da mesi in crisi, adesso sembra essere arrivata l’ufficialità

La coppia aveva dato segnali di cedimento già nei mesi scorsi. E la scossa è stata avvertita nel momento della permanenza della casa del Grande Fratello da parte della conduttrice. Infatti l’avvicinamento con Andrea Denver aveva dato molto fastidio a Roberto Parli, che aveva chiesto anche un confronto con la moglie che tra l’altro aveva respinto ogni illazione sul suo conto riguardo a quella che per lei era solo un amicizia con Denver. Il rapporto tra i due si è incrinato proprio in quel momento. Entrata come una delle possibili vincitrici della scorsa edizione del programma di Alfonso Signorini, la conduttrice abbandonò in pieno lockdown il gioco, ma dal rientro a casa le cose con il marito non hanno funzionato come i fan si auguravano. Infatti tanti sono stati i litigi tra i due, anche dovuti alla distanza che li ha separati. La conduttrice si è spostata da Roma a Milano per motivi di lavoro, il marito invece ha continuato a vivere per lo stesso motivo tra Lugano e Montecarlo. A dare la conferma della rottura definitiva tra Adriana Volpe e Roberto Parli è stato il settimanale Chi diretto proprio da Alfonso Signorini. Nell’edizione di oggi si parla di fine della storia e titoli di coda ad una relazione che probabilmente era ai ferri corti ormai da mesi. Sia la lontananza tra i due, sia qualche screzio di troppo hanno portato all’epilogo aspettato e che i fan speravano non arrivasse. Nelle scorse settimane la coppia aveva litigato anche davanti alla figlia Gisele nel suo primo giorno di scuola. Parole forti ed accesa discussione con i due che dopo aver accompagnato la piccola all’ingresso della scuola presero strade diverse. Ad oggi il tentativo di riavvicinamento che hanno cercato di avere dopo il lockdown pare sia fallito. Con i titoli di cosa alla storia che restano inevitabili.