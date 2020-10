Vediamo insieme che lavoro faceva, Elisabetta Gregoraci, prima di diventare un personaggio famoso e conosciuto, che in pochi sanno.

Lei è una donna davvero molto apprezzata, e che tramite il Grande Fratello, sta attirando l’attenzione di tutti su di lui.

Vediamo insieme che lavoro svolgeva prima, che in pochi conoscono.

Elisabetta Gregoraci: svelato il lavoro che svolgeva prima di diventare famosa

Come tutti sappiamo, Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste più interessanti all’interno della casa del Grande Fratello.

Come sappiamo, da quando ha varcato la soglia della casa, dopo poco ha stretto una particolare amicizia con Pierpaolo Petrelli.

I questi ultimi giorni, però, la loro amicizia sembra aver subito, un piccolo stop, dopo alcune litigate che hanno avuto.

Ma vediamo insieme, che tipo di lavoro faceva prima di diventare famosa, la bellissima Elisabetta Gregoraci.

Come sappiamo, lei è nata in Calabria ed è tutto iniziato da lì, e nel giro di pochissimo la sua bellezza le ha permesso di iniziare la sua carriera, per la precisione partecipando al concorso Miss Calabria.

Successivamente, ha iniziato con il mondo della moda, dove ha partecipato a varie sfilate, anche per grandissimi nomi della moda.

Per quanto riguarda, invece, il mondo della televisione, ha iniziato solamente agli inizi degli anni 2000.

Ma per via della sua vita personale è comparsa spesso su giornali di gossip, fino a quando nel 2006 ha conosciuto Flavio Briatore.

Sono stati insieme per ben 12 anni, ma il loro matrimonio è terminato nel 2017 con una separazione consensuale.

Dalla loro unione è nato il loro unico figlio Nathan Falco, successivamente della sua vita personale non si è parlato molto.

Sembra che al momento sia legata con un pilota di Montecarlo, ma non è ancora certo nulla.