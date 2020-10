Ballando con le stelle: Febbre Alta per un maestro, “potrebbe saltare tutto”

Vediamo insieme che cosa sta succedendo, in queste ultimissime ore, per quanto riguarda Ballando con le stelle, ed un maestro che ha sta male

Il programma Ballando con le stelle, è pieno di problemi e blocchi per i vari problemi di salute dei suoi partecipanti.

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo.

Ballando con le stelle: Febbre Alta per un maestro, vediamo cosa succede

Il programma Ballando con le stelle, è molto amato ma è costellato di problemi per i suoi partecipanti.

Al momento la bella Elisa Isoardi sta migliorando il suo problema alla caviglia, che l’aveva costretta alle stampelle la scorsa settimana.

Il balletto, in quel caso era stato molto sensuale, anche se Elisa, praticamente era ferma su un letto.

Adesso, in queste ultimissime ore è arrivato un nuovo problema per un maestro Marco De Angelis, che fa coppia fissa con Vittoria Schisano.

Marco ha la febbre alta, ed ovviamente si è pensato subito ad un problema legato al Coronavirus, cosa che ha già bloccato altri concorrenti.

Per il momento, però, il fatto non sembra collegato al Covid-19, perché il tampone eseguito è risultato negativo, come ha comunicato Vittoria.

La malattia di Marco è stata annunciata direttamente dalla ballerina, in una intervista con Giovanni Ciacci su Instagram, dichiarando anche che potrebbe trattarsi di una intossicazione alimentare.

Ha dichiarato, infatti, che la febbre è iniziata dopo la puntata, tanto che non riusciva a parlare, e dopo l’attesa del tampone, sono tutti negativi.

Per il momento, ovviamente, non è possibile sapere se la coppia scenderà in pista nella puntata di sabato.

Come era successo anche in precedenza, alla coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la ballerina potrebbe esibirsi da sola.

Il tutto reso più difficile, perchè la puntata di apriva con lo spareggio tra Vittoria e Rosalinda.

Per il momento è tutto fermo, dovremmo attendere nuove comunicazioni oppure direttamente la puntata tra qualche giorno.