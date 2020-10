Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente la bellissima Demet Ozdemir sul collega Can Yaman, lasciando tutti senza parole.

Loro sono una coppia, in televisione, davvero molto amata ed apprezzata per via della soap opera DayDremers, stiamo parlando di Can Yaman e Demet Ozdemir.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato recentemente.

Can Yaman e Demet Ozdemir arriva la confessione: “Lui è importante per me!”

La soap opera che ha fatto un grandissimo successo di pubblico, è proprio Daydremer, dove i protagonisti principali sono il bellissimo Can Yaman e Demet Ozdemir.

La bellissima attrice, come il collega, è molto amata in Italia, per via anche della sua estrema semplicità e spontaneità.

La scorsa settimana, è stata anche ospite, come era già successo a Can, del programma pomeridiano Verissimo, condotto dalla bravissima Silvia Toffanin.

Ovviamente, hanno affrontato anche le voci che circolavano per il web, di un loro presunto flirt dietro le quinte della soap opera turca.

I due ragazzi, hanno trovato una grandissima complicità, e per questo motivo erano nate queste voci.

Ma tutti e due, nei due diversi appuntamenti, hanno ribadito che tra loro non c’è un sentimento d’amore, ma solamente una grande amicizia.

Demet ha dichiarato delle bellissime parole sul collega Can:

“Abbiamo un ottimo rapporto….. è stato un bel viaggio insieme e spero che continui così nella sua carriera… Posso dire che, non voglio essere fraintesa, siamo amici. È una persona piena di valori e a cui voglio bene, però abbiamo grandi progetti e non riusciamo a vederci molto… “

E voi cosa ne pensate delle parole dichiarata dalla bellissima Demet nei confronti, dell’amico e collega, Can? Secondo voi hanno avuto una relazione oltre all’amicizia?