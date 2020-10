Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, e per quale motivo, Benedetta Rossi, la nota food blogger, dicendo che era immobilizzata.

Come tutti sappiamo, una delle maggiori foodblogger è proprio lei, Benedetta Rossi, che grazie alla sua simpatia, riesce a catturare milioni di ammiratori.

Vediamo insieme però cosa è successo nelle ultime ore.

Benedetta Rossi distesa sul divano dichiara: “Sono immobilizzata”

Il suo nuovo libro è uscito da pochissimo, e stiamo parlando del quinto, e lei ovviamente è Benedetta Rossi.

Era già in vetta alle classifiche di Amazon, prima dell’uscita come prevendita, quindi un grandissimo successo di pubblico, come sempre.

Le nuove puntate del programma, Fatto in casa per voi, che vanno in onda il sabato, continuano a ricevere sempre un enorme successo di pubblico.

Benedetta Rossi, poi, tramite il suo profilo social di Instagram, aggiorna costantemente quello che succede nella sua vita, insieme al marito Marco, e al loro cucciolo Cloud.

Ma vediamo meglio cosa è successo ieri sera, e perché Benedetta Rossi era immobilizzata sul divano.

Il motivo è semplice, il piccolo, se così possiamo definirlo dato che pesa 17 kg, Cloud si era addormentato sopra le sue gambe, e non poteva alzarsi altrimenti si svegliava.

Quindi ha chiamato il marito Marco, chiedendogli se gli poteva preparare la tisana, come era già successo in precedenza.

Un gesto carino che Marco compie nei confronti della moglie, anche se inizialmente non sembrava che avesse molto voglia di prepararla.

Il tutto mentre ridevano e scherzavano, e Benedetta conclude dicendo, che le conviene fare una storia su Instagram, così lui non può dirle di no.

Sono davvero una coppia molto simpatica e divertente, e voi seguite Benedetta Rossi e tutti i suoi consigli in cucina?