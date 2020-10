Benedetta Rossi il suo successo è incredibile: nuovo record!

View this post on Instagram

…sono in TV ! 😁 In questa puntata, anche se ho cercato di non farlo notare, mi avete vista un po’ stanca e triste. In quei giorni purtroppo, oltre a lavorare in situazioni disagiate per via dei protocolli di sicurezza anti-COVID, c’era Nuvola che si lamentava in continuazione sia di giorno che di notte e non riuscivamo a dargli conforto. Mentre guardavo la puntata mi sono tornati in mente quei momenti…È stato un periodo molto molto duro, a ripensarci mi vengono gli occhi lucidi, ma ora ve lo posso raccontare con serenità ❤️ #fattoincasapervoi