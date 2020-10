Francesca Cipriani ha postato una foto su Instagram che ha scatenato i follower per l’ennesima scollatura che non è passata inosservata

La showgirl riesce spesso a catturare l’attenzione su di se. Non solo nelle apparizioni televisive, ma anche in quelle sul web grazie alla sua esplosività fisica che davvero difficilmente non viene notata dai follower. Nelle scorse settimane la showgirl ha acceso una forte polemica nei confronti di Elisabetta Gregoraci. L’ex di Flavio Briatore adesso si trova nella casa del Grande Fratello Vip, e sta puntando alla vittoria, quindi non ha potuto replicare alle pesanti accuse che le sono state fatte dalla Pupa. Che ha fatto riferimento a qualche anno fa, quando si parlava della conduzione del programma “Made in Sud”. La showgirl ha raccontato di essere stata scelta come conduttrice, e che era tutto fatto. Ma che di punto in bianco alla fine fu scelta la Gregoraci al suo posto. “Mi ha rubato il lavoro” dichiarò pochi giorni dopo l’ingresso della ex di Briatore nella casa del GF Vip. La risposta dell’accusata arriverà di sicuro una volta fuori dalla casa, con un faccia a faccia che i fan di entrambe aspettano di poter assistere. Francesca Cipriani è così, focosa anche nelle discussioni, oltre che nell’abbigliamento disinvolto che mette in evidenza le sue curve bollenti. Tantissime sono le apparizioni televisive che ricevono critiche per il modo di presentarsi al pubblico. Ma anche sul web non mancano le discussioni che difficilmente però lei tenta di placare. Infatti preferisce spesso non soffermarsi sulle polemiche, preferendo andare avanti per la propria strada e non alimentare discussioni. La sua risposta resta quella di voler rimanere il personaggio che attualmente è, senza cambiare. Che a qualcuno non piacciano i suoi atteggiamenti o le sue provocazioni non le interessa. Così sia l’estate che questi mesi, sono stati caratterizzati da post bollenti che hanno messo in evidenza le sue forme che non hanno mai lasciato spazio all’immaginazione ai follower. Anche nell’ultimo post in verità la passione dei fan nei suoi confronti è stata forte. Lo scatto ha evidenziato l’arrivo della festa di Halloween. E la showgirl con tanto di zucca in mano ha commentato: “Quasi pronta con le mie zucche di halloween ❤️👻🎃🦇”, con il top arancione che ha messo in risalo le sue curve. Il décolleté in primo piano ha scatenato i follower, che hanno voluto testimoniare con like e commenti il loro gradimento allo scatto. Foto che ha raggiunto in pochissimi minuti numeri importanti, con tanti follower che anche con ironia hanno omaggiato lo scatto della showgirl: “Qui le zucche sono tre” il commento sarcastico e pungente di un follower che ha voluto scherzare sullo scatto che abbiamo pubblicato sotto per lasciare a voi i commenti.