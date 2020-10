Yari Carrisi questa volta ha messo la parola fine con suo padre Al Bano

Vediamo insieme che cosa sta succedendo in famiglia, tra Al Bano e Yari Carrisi, dove sembrano esserci seri problemi.

Lui è il figlio della famosissima coppia formata da Al Bano e Romina Power, stiamo parlando di Yari Carrisi.

Ma vediamo insieme che cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Yari Carrisi questa volta ha messo la parola fine con Al Bano

Il figlio di Al Bano, Yari, spesso è al centro dell’attenzione, per via della sua vita privata, ma in questo momento sembra esserci un problema, che non riguarda la sua nuova compagna.

Come infatti, sappiamo, ha da poco iniziato una relazione con la bellissima Thea, che abbiamo visto sul finire dell’estate.

In questi ultimi giorni, e per la precisione domenica, abbiamo potuto vedere Yari Carrisi, insieme a Thea, in una intervista a Domenica in, dove è intervenuta anche mamma Romina Power.

Loro hanno un rapporto davvero speciale, e Romina, ha cantato insieme a loro, rendendo l’intervista davvero speciale.

Yari, sembra che ha un rapporto, invece, più complicato con il padre Al Bano, probabilmente anche per via del rapporto complicato che ha con Loredana Lecciso, la compagna del padre.

Come sappiamo, la famiglia di Al Bano è allargata, ma non tutti hanno un ottimo rapporto tra di loro.

Ma stando ad alcune voci particolari, sembra che Yari, abbia interrotto i rapporti dopo le voci che sono circolate sulle presunte nozze con Loredana Lecciso.

L’indizio che ha lasciato un po’ perplessi tutti, è nato dopo l’intervista fatta da Mara Venier, perché non ha mai chiamato Al Bano, indicandolo come padre, ma sempre con il nome.

Yari ha detto, che lo ha sempre chiamato così, e non è una scelta recente, ma anche su Instagram si fa chiamare con il cognome del padre.

Quindi una serie di indizi, che potrebbe far capire che i rapporti non sono il massimo, ma per il momento non è sicuro.

Negli ultimi giorni, poi, è circolata la voce che Yari Carrisi sembra essere stato condannato per via di un appellativo contro Barbara D’Urso fatto il 21 aprile scorso.

Yari ha indicato però, varie volte, che non erano dirette a lei di persona, ma al suo programma.

E voi cosa ne pensate del fatto che Yari Carrisi chiama il padre con il nome e non indicandolo come padre?