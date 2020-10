Vediamo insieme tutte le notizie che stanno circolando, per quanto riguarda il festival di Sanremo per Amadeus e Matano.

Il super seguito, Festival di Sanremo, è sempre molto atteso, e ci sono sempre mille imprevisti, o voci che riguardano lo storico programma.

Una delle ultime, vedrebbe la conduzione di Matano, e non di Amadeus, ma vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo.

Amadeus ed il Festival di Sanremo: Al suo posto arriva Matano

Come tutti sappiamo, il prossima Festival di Sanremo, lo dovrebbe presentare il bravissimo Amadeus, che quest’anno ha fatto davvero il pieno di ascolti.

Ma da qualche giorno circola una voce particolare, ovvero che al suo posto ci potrebbe essere il presentatore del programma quotidiano, La vita in diretta.

Stiamo parlando quindi di Alberto Matano, ma vediamo meglio insieme che cosa, lui stesso, ha dichiarato alle pagine di Blogo.

Per il momento, il giornalista è davvero molto impegnato con il programma quotidiano, ma sicuramente una partecipazione al Festival di Sanremo, farebbe aumentare notevolmente la sua vita lavorativa.

Ma come lo stesso Matano ha confermato, le voci al momento non sono vere, quindi resta Amadeus come padrone di casa del Festival.

Non molti, forse sanno, che Alberto Matano è anche capo progetto della Vita in diretta, ed è quindi davvero super impegnato e non potrebbe proprio partecipare al Festival.

E voi cosa ne pensate di questa voce che era circolata, che vedeva Alberto Matano al Festival di Sanremo? Vi poteva interessare oppure preferite Amadeus?