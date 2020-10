Stefano Sala attacca Dayane Mello e fa una rivelazione sulla loro storia

L’ex della concorrente al GF Vip all’attacco: “Racconta molte bugie, è sbagliato, c’è di mezzo una bambina”

Stefano Sala è arrabbiato con Dayane Mello. La modella brasiliana concorrente al Grande Fratello Vip ha avuto una figlia con il modello trentenne, Sofia, di 6 anni. Ma lui chiarisce: non c’era amore tra i due. Sala racconta la loro storia e fa una rivelazione. Dopo aver conosciuto Mello sette anni fa, è subito scoppiata la passione tra i due. Ma solo due settimane dopo il loro primo incontro, “lei è rimasta incinta”, racconta il trentenne, che parla di un vero e proprio “fulmine a ciel sereno”. Come se lui fosse – incredibilmente – estraneo all’atto di concezione di una creatura. “Uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana”, racconta, “poi è arrivata Dayanne ed è scoppiata una passione incredibile”. Passione che ha generato una figlia, e su questo, afferma, non hanno mai avuto il “dubbio di dire: ‘Non teniamolo’. Mai!”.

Sono stati ancora un anno insieme ma poi con il diminuire della passione e l’aumentare delle crisi, si sono lasciati. “L’amore era finito, confessa Sala, che però ci ripensa: oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato”. I due, nelle parole di lui, sono rimasti due perfetti sconosciuti. “C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore”, reitera il modello, che dice di essere rimasto molto traumatizzato dalla storia. Ora i due hanno l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa sua, e cresce con il padre, che si occupa delle sue spese e dei suoi alimenti, “questo sia ben chiaro”, sottolinea.

Sala ce l’ha con Mello perché pensa stia dicendo menzogne al GF Vip, e questo è grave perché “c’è di mezzo una bambina, sta sbagliando”. Quando la mamma di Sofia uscirà dalla Casa, Sala vuole “discutere molto bene e seriamente di alcune cose poco gradite sia a me sia alla mia famiglia”. Sofia sembra essere una bimba molto sveglia e quando torna a casa racconta a papà Stefano che i suoi compagni le dicono: ‘Hai visto tua madre cosa ha detto, cosa ha fatto?’. Questa situazione esaspera Sala fino alle lacrime, ma lui non vuole intervenire pubblicamente. Almeno per ora.