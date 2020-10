Alfonso Signorini chiarisce il possibile ingresso di Morgan nella Casa più spiata dagli italiani.

Lunedì prossimo entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip ben tre nuovi concorrenti che sono stati scelti con lo scopo preciso di “far cadere le maschere”. Lo ha detto lo stesso Alfonso Signorini, che ci guida nella casa più amata e spiata dagli italiani. E che potremo continuare a sbirciare fino al febbraio del prossimo anno. Infatti è quanto già annunciato dal conduttore: “A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più tradizionali”, ha detto. E quindi c’è da aspettarsi che i prossimi tre concorrenti che entreranno a breve saranno tutt’altro che convenzionali.

E tra questi ci sarà anche Morgan? Il cantante in realtà sarebbe dovuto entrare nella casa di Cinecittà. È stato proprio Signorini a confessarlo. E ha raccontato di essersi messo in contatto con l’ex compagno di Asia Argento per invitarlo al reality. Però, alla fine, il conduttore avrebbe cambiato idea. Temendo che il modo di fare di Morgan non sarebbe stato adatto ai tempi della tv.

“Avrei voluto avere Morgan al GF Vip” – ha confessato Signorini, che dice di averlo incontrato.“E’ stato un incontro molto interessante perché secondo me lui è un artista geniale”. Per questo gli sarebbe piaciuto averlo nella Casa. Forse avrebbe fatto piacere anche a Morgan. Ma poi, ha affermato Signorini, “avrei dovuto limitare la sua dialettica, perché lui è un fiume in piena, sacrificandola ai tempi televisivi che, ahimè, sono importanti”. Quindi non se l’è sentita Signorini, che infatti dice che “sarebbe stato un peccato”.

Signorini avrebbe voluto anche l’ ex compagno di Belen Rodriguez, Andrea Iannone ed il famoso attore e fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti.

Aspettiamo con ansia di conoscere gli altri tre vip che arricchiranno le dinamiche della casa!