Il giornalista, dichiaratamente gay, non nasconde che il concorrente al GF Vip gli piace molto.

Alfonso Signorini lo aveva annunciato: due, tre settimane massimo. È quanto c’era da attendere per vedere sugli schermi della casa più spiata dagli italiani un nuovo concorrente, che entrerà apposta per poter essere corteggiato da Tommaso Zorzi. Uno dei concorrenti più amati della presente edizione dello show di Canale5 aveva fatto questa richiesta che il conduttore ha voluto esaudire. E mentre attende pazientemente l’amore, l’influencer può contare su tanti fans che lo seguono dal piccolo schermo, con passione! Sembra sia il caso del giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, che non nasconde la sua ammirazione per il noto influencer.

Cecchi Paone, dichiaratamente omosessuale, in una intervista rilasciata a Chi, ha detto queste parole che fanno ben capire che la sua ammirazione potrebbe andare oltre…”Zorzi, ah se mi piace! – ha ammesso senza esitazioni. E poi ha raccontato un vissuto particolare con l’influencer: “Quando Tommaso venne fuori con Riccanza, ricorda Paone, gli manifestai tutto il mio interesse. Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio”. Il giornalista ammette però che in quella fase, Zorzi stava assumendo dei tratti troppo “caricaturali” che per uno come lui – di “buona estrazione” ed elegante – erano aspetti davvero negativi. Per Cecchi Paone, era un fase in cui l’influencer era preso da una sorta di delirio di onnipresenza. Ed è stata l’occasione per il giornalista di far capire al giovane che gli piaceva, ma era al contempo anche interessato ad aiutare un ragazzo, come ha affermato lui, “il cui limite è non avere il senso del limite“.

Ma Zorzi avrebbe fatto tesoro dei consigli dell’amico più grande di alcuni decenni, a cui ora Zorzi, come concorrente al Grande Fratello Vip appare più misurato. Come se avesse trovato un buon consigliere che, purtroppo per Paone, non è lui.