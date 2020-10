Raoul Bova spiega perché è dimagrito tanto, preoccupando i suoi fans

Raoul Bova si è presentato alla Festa del Cinema di Roma e ha fatto subito parlare di sé. Visibilmente dimagrito, l’immagine di Bova ha destato anche la preoccupazione dei fans

Raoul Bova si è presentato alla Festa del Cinema di Roma e ha fatto subito parlare di sé. Visibilmente dimagrito, l’immagine di Bova ha destato anche la preoccupazione dei fans, che si sono chiesti se era successo qualcosa di brutto al bravissimo attore. Sul red carpet della festa, lui ha un look nettamente diverso da come l’abbiamo visto qualche mese fa. Un viso asciutto, scarno, che potrebbe indicare qualche problema di salute. Alla festa, insieme al protagonista del cortometraggio “Calabria, terra mia”, scritto e diretto da Silvio Muccino, c’era anche la consorte Rocio Munoz Morales, coprotagonista del corto. È stata lei a pubblicare gli scatti di coppia sui suoi profili social. E proprio da lì è partita, senza placcarsi, la preoccupazione per Bova.

Ma lui ha spiegato che non ci sono ragioni per cui preoccuparsi. “Sono dimagrito 20 chili“, ha confermato l’attore in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando anche i motivi del suo cambio di look radicale. Bova ha vissuto una fase molto difficile. “Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ho detto basta“. E allora i chili che ha perso sarebbero tutt’altro che segno di una malattia o un malessere emozionale. Sarebbe proprio il contrario, l’indicazione di una rinnovata energia che torna a circolare nella vita dell’attore. “Mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”.

Dopo il periodo buio vissuto a novembre con la morta della madre Rosa, alla quale era molto legato, ora l’attore 49enne è preso da tanti progetti lavorativi. Che sarebbero inoltre una delle cause del cambio di immagine. Infatti lui è da poco alle prese con una nuova fiction per Canale 5, dal titolo “Buongiorno mamma”, dove sarà protagonista. Questo ruolo gli avrebbe imposto di rimettersi in sesto, e quindi addio chili in più.