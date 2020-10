Vediamo insieme che cosa è successo, una volta che Elisabetta Gregoraci è uscita da cucurio ed ha incontrato nuovamente Pierpaolo.

Lei è una donna molto amata, e bellissima, e molti riflettori si sono accesi du di lei, da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia.

Stiamo parlando ovviamente di Elisabetta Gregoraci, vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Elisabetta Gregoraci al GFVIP: riabbraccia Pierpaolo e arriva il bacio

Come sappiamo, ben quattro concorrenti si trovavano all’interno del Cucurio, distaccati quindi dagli altri.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra, Adua Del vesco e Guenda Goria.

Ma, in queste ultime ore, sono tornati nella casa del Grande Fratello Vip, e l’accoglienza, per una inquilina in particolare, è stata davvero molto calorosa.

Stiamo parlando di lei, Elisabetta Gregoraci, che una volta varcata nuovamente la soglia della casa del GF Vip, ha abbracciato in modo molto tenero e dolce Pierpaolo, che l’attendeva con ansia.

I ragazzi, sono stati esiliati, per così dire, solamente per 4 giorni, ed hanno festeggiato tutti insieme il primo mese all’interno della casa.

Ma un dettaglio non è sfuggito a nessuno, ovvero un dolcissimo bacio sulle labbra, tra Elisabetta e Pierpaolo, come possiamo vedere dal fotogramma del video.

Il rapporto particolare, che hanno Elisabetta e Pierpaolo, sembrava aver subito un momento di stop, e tutto era più freddo, ma forse, la lontananza forzata, ha fatto riflettere i due sul loro rapporto.

E voi cosa ne pensate, di questa possibile coppia, che sta nascendo sotto i riflettori del grande Fratello Vip? oppure pensate che è solamente una amicizia?