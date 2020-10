Miriam Leone ha postato una nuova foto su Instagram dove indossa una mascherina, per sottolineare il momento difficile che si sta vivendo

L’attrice è seguitissima sui social, ed ha voluto lanciare un messaggio ai suoi follower. Bella e sensuale, con i post che spesso fanno perdere la testa agli ammiratori, la bellezza siciliana ha voluto approfittare di questo secondo momento difficile per il nostro paese per invitare le persone a non abbassare la guardia. Ed a tenere duro in quella che sembra proprio essere la seconda fase dell’emergenza Coronavirus in Italia. Con i bollettini nelle varie regioni che non fanno sperare a nulla di buono e che peggiorano di giorno in giorno. Con una foto pubblicata su Instagram l’attrice ha indicato la via da seguire. Quella dell’attenzione e della responsabilità in momenti difficili. Indossando la mascherina ha commentato così il post: “La nuova normalità”, scritto in inglese con gli hastag “mascherata” e “proteggersi”. Una situazione che sta rendendo difficile la situazione anche nel mondo del cinema, con le distanze che si devono rispettare e che complicano le riprese. Ma Miriam Leone ha voluto dare comunque un segnale forte, affermando l’importanza della mascherina che serve a proteggersi ed a proteggere. Un messaggio che dovrebbe essere letto da tutte le persone che minimizzano il problema e che esortano ad abbassare la guardia in un momento delicato. Un appello da parte di un personaggio pubblico come lei potrebbe essere un segnale di monito e svolta. Infatti sotto al post – che abbiamo pubblicato sotto – ci sono stati tanti commenti di approvazione per lei. Ma anche di follower che hanno notato la bellezza dell’attrice anche con il volto parzialmente coperto dalla mascherina. “Così risalta ancor di più la bellezza dei tuoi occhi” ha scritto un follower che si è detto innamorato della bellezza siciliana. Che è stata anche brava a lanciare un messaggio corretto ai suoi ammiratori. Che di sicuro non vorranno deluderla.