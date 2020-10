Antonella Clerici, il ricordo commosso: “Per me sei stato come un padre”

La giornalista e conduttrice ha scritto nelle scorse ore un ricordo commosso per la tragica scomparsa di un uomo importante nella sua vita

Un post su Instagram per ricordare quello che lei stessa ha definito un maestro. Un uomo importante della sua vita, che ha segnato in positivo gli inizi della sua carriera televisiva. Stiamo parlando di Gianfranco De Laurentiis, che è scomparso nella giornata di ieri all’età di 81 anni. La conduttrice con un un messaggio su Instagram ha voluto ricordare il suo passato, le trasmissioni in Rai e con la sua voglia di emergere come giornalista. Un dolore per lei la scomparsa dello storico volto della Rai. Un giornalista perbene che ha svolto con grande signorilità il suo lavoro. Un amante dello sport e del calcio. Come lei stessa da sempre lo è. Anche se negli ultimi anni la sua carriera ha preso una strada diversa. In televisione e in Rai ma come conduttrice di programmi di intrattenimento come quelli di cucina. Il messaggio, con tanto di foto che ricordano il programma “Dribbling” ha evidenziato il suo dolore:“Ciao Gianfranco e grazie di tutto. Sei stato mio mentore, un maestro, un padre. Un giornalista unico. Questo 2020 ha portato via anche te 🙏🏽 Quante trasmissioni sportive insieme, quanti ricordi! #gianfrancodelaurentiis @raisport”.

Ma non è per nulla un periodo bello per Antonella Clerici. Infatti la conduttrice nelle scorse ore ha voluto omaggiare un altro personaggio a lei caro venuto a mancare. Si tratta di Suor Stella, che è scomparsa in questo tragico 2020. Anche per lei un messaggio di cordoglio che ha emozionato i follower di Instagram. Che si sono accodati al suo dolore con tanti commenti. “E’ un periodo davvero terribile… ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso🙏🏽 @andreamainardiofficial” il diavolo e l’acqua santa”😀 ricordi @soniabrugi”. Ci accodiamo al dolore della conduttrice per la scomparsa delle persone a lei care.