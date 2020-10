Carolina Stramare ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con un post che ha messo in risalto la sua bellezza e le sue curve bollenti

La modella e personaggio televisivo ha scatenato i suoi follower di Instagram con uno scatto che ha fatto perdere la testa. E non è la prima volta che capita che la vincitrice di Miss Italia del 2019 riesca ad ottenere un successo simile su Instagram. Quando si hanno a disposizione delle qualità fisiche come le sue, il successo è garantito, anche perché non sono pochi i post che hanno ottenuto il pieno di like e di commenti nell’ultimo periodo. Nonostante l’estate sia finita da tempo, per lei ci sono tanti successi in termini di foto e video pubblicati sul web. Non solo l’ultimo pubblicato in ordine di tempo, l’atmosfera per i follower è spesso stata rovente ad ogni pubblicazione della bellezza ligure. Che riesce sempre ad avere puntata su di sé l’attenzione ogni qualvolta si presenta l’occasione. Come detto anche nel post estate Calolina Stramare ha infiammato speso il web con foto che hanno messo in risalto le sue curve che come detto non sono passate inosservate. Un successo costante per lei che oggettivamente resta una bellissima ragazza e con un fisico perfetto. Non a caso stiamo parlando della vincitrice di Miss Italia, titolo che non proprio tutte le donne riescono a vincere. Nell’ultimo post che ha pubblicato la modella ha fatto stropicciare gli occhi agli ammiratori, ma in generale a tutti i suoi follower, con una foto in bikini che ha messo in evidenza il suo fisico definito “esagerato” dai fan. Scatto che abbiamo postato sotto per fare esprimere un giudizio anche a voi. La foto ha avuto un successo clamoroso, con like e commenti che non si sono contati. U follower in particolare ha omaggiato la sua bellezza con un commento che si è distinto dagli altri: “La perfezione non esiste, ma tu ci vai molto vicina”. Un complimento che dice tutto.