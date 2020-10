Cecilia Rodriguez stupisce Ignazio Moser: “Stavolta lo ha fatto lei a me”

Cecilia Rodriguez ha stupito il compagno Ignazio Moser con un gesto che non si aspettava. Un gesto che ha colpito molto l’ex ciclista

I due sono tornati insieme dopo un periodo di crisi. E un estate intera con i fan di entrambi che hanno sperato che la loro situazione si potesse chiarire e tornare alla libertà. La sorella di Belen si è goduto qualche giorno di vacanza in giro per le bellezze dell’Italia. Tra Capri e Costiera Amalfitana, proprio insieme alla ex di Stefano De Martino, ha preferito staccare la spina e non prestare il fianco al gossip. Cosa che non ha fatto Ignazio, che si è dato alla vita mondana tra locali in Sardegna e feste tra vip. Aspettando che la tempesta potesse fermarsi prima di tornare al chiarimento con la compagna. Chiarimento che è arrivato prima del previsto. Con i due che hanno potuto ricominciare il loro rapporto cancellando rancori ed incomprensioni che avevano portato ad un allontanamento progressivo ed inesorabile. Adesso che la situazione è tornata serena, per la gioia dei fan, sono tante le apparizioni pubbliche che vedono la coppia felice e nuovamente innamorata. Anche su Instagram i due postano tante foto e video che confermano la loro ritrovata intesa. Più Cecilia Rodriguez che Ignazio Moser per la verità, ma sono tanti gli scatti che li mostrano insieme. Anche se è stato proprio Ignazio a stupire i follower raccontando un aneddoto personale che ha stupito tutti. E lo ha fatto con una foto a letto ed un commento che ha detto tutto: “Come ormai sapete da 3 anni a questa parte porto il caffè a letto a Chechu per cercare di farla alzare ma oggi si sono invertiti i ruoli e la colazione me l’ha portata lei 😍 caffè, pane e la nuova crema proteica cioccolato e cannella”. Un gesto che ha confermato l’amore tra i due. Il post di Moser lo abbiamo pubblicato sotto.